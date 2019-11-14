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泰大學批准「學生可依性別認同穿制服」　正妹功臣PO超美校服照

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▲▼泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）解禁，開放跨性別學生可依性別認同穿制服。（圖／翻攝自臉書／Ince Jirapat）

泰國朱拉隆功大學解禁，開放跨性別學生可依性別認同穿制服。（圖／翻攝自臉書／Ince Jirapat）

記者錢玉紘／綜合報導

泰國首府大學之一的朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）通過一項新規定，校內的學生可以依照自己的「性別認同」，穿自己想要的制服到學校上課。而這個改變的幕後推手就是校內的一名跨性別學生，她也在臉書上PO出多張清純校服照，感謝許多人的幫忙。

泰國大學幾乎都有規定，學生在上課或是考試的時候一定要穿著制服，朱拉隆功大學就在7日公布新規定，學生需要穿制服的時候，可以根據自己的生理性別或是性別認同來選擇想穿著制服，也就是說，開放跨性別的學生可以自由選擇制服。

《曼谷郵報》報導，這個改變的幕後推手是跨性別學生吉拉帕特（Ince Jirapat），她主修教育，先前多次向校方提出連署，希望可以讓跨性別學生穿著女性制服到校，但多次都被拒絕。

▲▼泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）解禁，開放跨性別學生可依性別認同穿制服。（圖／翻攝自臉書／Ince Jirapat）

▲▼泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）解禁，開放跨性別學生可依性別認同穿制服。（圖／翻攝自臉書／Ince Jirapat）

▲改變規定的幕後推手吉拉帕特（Ince Jirapat）。（圖／翻攝自臉書／Ince Jirapat）

今年1月，她與其他跨性別學生再度提出連署，認為這個規定違反了他們的權利，同時也向女性事務和家庭發展部（Department of Women's Affairs and Family Development）的性別歧視委員會提出申訴，到了2月18日，她獨自一人獲得穿裙裝到校的允許，但其他學生仍然不行。

直到7日，學校才終於修改了規定，讓所有學生都能夠享有自由選擇性別服裝的權力。吉拉帕特在臉書的貼文中寫道，受到許多跨性別校友以及人權倡議者的幫忙，才能一路走到現在。

泰國網媒《Prachathai》則報導指出，朱拉隆功大學過去並無針對跨性別學生的服儀規定，如果想要穿符合自我性別認同的衣服，這些學生必須要提出申請，手續繁雜，還得交出「性別認同錯亂」的醫療證明，且只能以個案處理，甚至有許多跨性別學生根本不知道可以申請。

雖說跨性別學生並不一定惠珍的強迫被改回穿上符合生理性別的衣服，但仍因此受到許多歧視，或被教職員指不遵守服儀規範，因此如今通過這項改變，對跨性別學生和社群來說，都是一大進步。

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