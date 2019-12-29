辯論會／當省長經手上兆！宋楚瑜自誇廉能：會做事、不A錢、還不亂抱女人

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會29日正式登場，在交互詰問環節，針對國民黨總統候選人韓國瑜提問時抨擊蔡英文團隊貪污腐敗、內部派系嚴重，親民黨總統候選人宋楚瑜回應強調，他擔任省長時，經手的錢超過上兆，但「上樑正，下樑就不會歪」，因此他認為應該選一個又廉又能的人，帶領真正廉能的團隊，「又會做事，又不A錢、還不亂抱女人，這樣不是很好嗎？」

韓國瑜提問時針對蔡英文表示，「您認為你的團隊夠清廉嗎？內部派系嚴重嗎？整個團隊讓人民懷疑貪污腐敗？要重新啟動建立特偵組嗎？」

對此，宋楚瑜在回應時也表示，韓國瑜提問時沒有問他有沒有貪污、以及他的部屬有無貪污，感謝他的肯定，可見省府團隊有超過十萬人，從副省長到秘書長到經處首長，經手的錢超過上兆，每年發包的工程以十萬件為基礎，但是卻曉得「上樑正，下樑就不會歪」。

宋楚瑜說，他最近看到大陸電視，兩天前大陸領導人把政治局委員召來，向他們說「你要管好自己，要管好自己的家人，要管好你的部署，坦白講，對岸也在要求，難道台灣不能做出同樣標準嗎？」

他認為，台灣民眾所懷念的蔣經國時代就是「廉能」，而廉能的基本價值，「大道之行也，選賢舉能」，因此，「選一個又廉又能的人，帶領真正廉能的團隊，又會做事，又不A錢、還不亂抱女人，這樣不是很好嗎？」

▼2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

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