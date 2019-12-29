辯論會／「黑韓網軍很厲害」　宋楚瑜喊話：不管誰當選　要建立新規範

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會在29日登場。在交叉詰問階段，韓國瑜引用台北市長柯文哲曾說過，在過去一年2018年民進黨慘敗，民進黨沒有半點進步，除了網軍有進步。對此，宋楚瑜表示，台灣在資訊業非常發達個的過程，將來也需要有一個基本的規範，「不管誰當選，台灣未來網路制度上，要建立新的規範，讓大家覺得我們可以有發言、表述，但是不能越過基本規矩」。

宋楚瑜說，對人民自由發言的言論自由予以尊重，但是我們必須要有次序。這就是親民黨的標誌，一個方的一個圓的，方圓之間成就台灣，無規矩不成方圓，而方圓之間如果沒有基本規範，台灣會自己內亂。

「所以我們台灣在資訊業非常發達個的過程，將來也需要有一個基本的規範。」宋楚瑜說，這規範不是執政的人單獨下決定，我非常了解到韓市長，黑韓的網軍很厲害，另一方面，我不是也一樣是被人家黑的對象？

「坦白講，這一定將來我們應該好好把這事情，當作我們共同三個人的承諾。」宋楚瑜說，不管誰當選，台灣未來網路制度上，要建立新的規範，讓大家覺得我們可以有發言、表述，但是不能越過基本規矩，這不是單獨一個黨決定，一定是大家好好商量。



▲2020總統大選電視辯論會。宋楚瑜。（圖／公視提供）

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