早餐店油煙味遭抱怨1年327件投訴　環署：3連鎖早餐先落實3步驟

▲台式早餐店因料理台通常在店門且為開放式，油煙經常擾民。（示意圖／記者黃靖惠攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣連鎖早餐店體系就有1萬多家店家，雖然早餐店規模較小，但油煙問題，往往遭到不少民眾抱怨，根據環保署統計，光去年一年，就有327見早餐店油煙投訴案件，為此環保署訂出相關指引手冊，希望輔導早餐店建立無油煙的用餐環境。

環保署擴大連鎖早餐店餐飲油煙輔導改善，今（27日）舉辦「連鎖早餐店油煙防制示範成果發表會」，由環保署長張子敬與5個連鎖早餐品牌共同簽署油煙防制自主管理宣言，展現改善油煙排放的決心，成果發表會中也表揚3家油煙防制示範店家，希望作為同業效法的對象，一起建立無油煙用餐環境。

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張子敬指出，餐飲油煙一直是國人關注的議題，為了改善油煙問題，環保署與各縣市環保局依據行政院「空氣污染防制行動方案」，近3年積極輔導餐飲業落實「裝設防制設備、維持正常操作、定期維護保養」，目前已完成1萬285家餐飲業輔導改善，遠超過原定7,000家的目標，目標達成率147%。





▲環保署呼籲連鎖早餐店落實油煙防制自主管理，定期檢視油煙收集處理設備效能。（示意圖／記者周宸亘攝）

張子敬說，早餐店主要的問題是防制設備沒有落實定期維護保養，對於防制設備的狀況也不了解，因此環保署也將早餐店油煙防制常見的問題進行整合，並納入各縣市環保局的輔導做法，建立早餐店油煙防制技術指引，提供環保局及店家參考，期許由政府輔導搭配連鎖品牌制定油煙自主管理制度，共同改善油煙排放。

環保署呼籲連鎖早餐店落實油煙防制自主管理，定期檢視油煙收集處理設備之效能，不僅提供良好用餐環境，也可維護鄰近民眾的生活品質，另外環保署也提醒，別忘了用餐時，養成自備購物袋及餐具的習慣，一起減少塑膠廢棄物產生。

環保署呼籲，許多連鎖早餐品牌已經建立自主管理的制度，同時也有店家持續提出自主管理的精進做法，期許透過連鎖早餐品牌影響力，促使各分店皆能依循相關規範進行改善，由政府與業者齊心合作，共同維護民眾良好的生活環境。