近20年來最少冷天！2019年很熱又很不冷⋯花東「冰火五重天」極端氣候多

▲今年各地頻創高溫紀錄。（圖／記者邱顯燁攝）

記者李宜秦／台北報導

2019年已近尾聲，臉書專頁「天氣風險WeatherRisk」統整今年天氣4大氣溫大事紀。天氣風險表示，今年高溫不斷破紀錄，包括金門、台中、玉山等地都創下當月高溫，且今年是20年來低溫天數最少的一年，可見我國冬天暖化情況明顯，另外花東地區受地形影響，常出現極端高溫或低溫，可說是「冰火五重天」。

臉書專頁「天氣風險WeatherRisk」統整今年天氣4大氣溫大事紀，第一「花東、離島冰火五重天」，今年高溫紀錄出現在台東的金崙39.8度，太麻里、大武、金崙一帶是高溫紀錄的常客，當颱風甩尾或西南風強盛時，氣流翻越大武山，在背風側的台東一帶沉降，便是典型「又乾、又熱」的焚風，造成極端高溫。

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而平地低溫紀錄則是馬祖6.2度，冷空氣首當其衝的桃園、新竹沿海，也在低溫紀錄榜上有名，這和地處空曠、輻射冷卻效應也有關係。花東縱谷今年出現10度以下低溫的次數也相當多，這是由於晴朗夜間山頂散熱快，冷空氣就往山谷流動形成「谷風」，導致日出前山谷氣溫相當低。

▲▼天氣風險表示，2019年很熱又很不冷。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險WeatherRisk）

第二「不斷破紀錄的高溫」，10月在金門36度、2月在台中梧棲30度、甚至玉山還有17度，都是當地、當月最高溫紀錄，天氣風險WeatherRisk表示，如果有一天台北在冬天出現30度可能都不要意外。

第三「近20年冷的天數越來越少」，在2001年到2019年間，氣溫低於12度的天數，總計台北有326天、板橋425天、新竹518天、台中416天、嘉義530天、高雄69天，近年各地的低溫天數明顯減少，嘉義因為地處空曠，輻射冷卻效應明顯，低溫天數比台北板橋還多。

從折線圖可見，2005、2011、2014年很冷，2006-07因為聖嬰現象造成的暖冬。趨勢上在近年各地的低溫天數明顯減少，尤其今年各地的低溫天數更是創新低，「2019年不只很熱，而且很不冷」。

第四「2019年1月是百年來最暖」，今年的一月，全台灣不分南北，一堆氣象站破了最熱的紀錄。台北、台中是從有觀測資料的1911年起、高雄1932年起最熱，可見台灣冬天的暖化趨勢相當明顯。

▲▼天氣風險表示，2019年很熱又很不冷。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險WeatherRisk）