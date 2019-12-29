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1句「躁進綠能」惹火反空汙遊行　張善政遭狂嗆回：要當選才能處理

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▲▼台北氣候行動，反空汙大遊行。（圖／記者周宸亘攝）

▲張善政上台提到躁進的綠能，被一旁民眾怒嗆。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

台北反空汙抗暖化遊行今（29日）下午舉行，遊行前環保團體先聚集環保署前上演行動劇。國民黨副總統候選人張善政到場表示，能源政策要好好落實，支持綠能不支持「躁進的綠能」，此話一出，一旁民眾發出怒吼聲狂嗆不要以核養綠，要求張道歉，還有民眾怒問沒有政策怎麼當選。

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台北今天雨不停，張善政到場沒穿雨衣先是聽著台上的環團訴求，接著上台後先是說，中研院前院長李遠哲引述總統蔡英文「解決空汙是下一代的事」，這點百分之一千不同意，因為解決空汙是這個時刻就要馬上開始，能源政策是要好好的落實，如去年以核養綠和燃煤發電公投，支持循序漸進的綠能，但不支持躁進的綠能。

▲▼台北氣候行動，反空汙大遊行。（圖／記者周宸亘攝）

▲對於台下抗議民眾不停嘶吼，張善政說，大家講1遍跟講10遍都一樣會聽到。（圖／記者周宸亘攝）

張善政講完這句，惹怒台下民眾打斷張善政發言，狂嗆不要以核養綠，要求張講清楚什麼叫做躁進的綠能？接著幾位民眾跟著不停吼，讓台上一度尷尬的張說，每個人都有表達意見權利，不要攻擊他，並說自己聽到了，大家講1遍跟講10遍都聽到了。

▲▼台北氣候行動，反空汙大遊行。（圖／記者周宸亘攝）

▲環團遊行前先在環保署前掛布條抗議。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台北氣候行動，反空汙大遊行。（圖／記者周宸亘攝）

▲環團在環保署前廣場演出行動劇。（圖／記者周宸亘攝）

只是還有抗議民眾不領情繼續嗆問要不要解決？張善政針對現場意見說都「同意，我們會去處理」，此時民眾要求「是馬上處理，不是會去處理」。張則回「要當選才能處理」。沒想到此話一出，張又被嗆「很難啦，沒有政策怎麼處理？怎麼當選？」最後張善政強調對於大家的意見都會勇於面對，對於台中火力發電廠近來爭議，他提不同意給中火10％成長空間，隨即下台離去。

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