72年來最暖年！2019年均溫破新高　專家憂：太熱、不冷恐提高死亡率

▲2019年均溫破歷史新高。（圖／翻攝自Facebook／報氣候-中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局統計，今年截至本月23日為止年均溫達24.56度，創下歷史新高。氣象局副局長鄭明典表示，幾乎已可確定今年是72年來最暖的一年，他表示，研究指出人體在28度以下溫度才能真正放鬆，溫度若無法低於28度，對人體健康恐怕有害，包括會有熱傷害、中暑等狀況，嚴重的話還會提高死亡率。

氣象局針對全台13個主要平地氣象測站測出的溫度換算，今年平地年均溫達24.56度，超過原歷史最高2016、2017年的24.4度，創下歷史新高。鄭明典說，雖然今年還剩下幾天，但整體影響不大，幾乎已經可以確定今年會破紀錄。

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▲天氣熱容易讓人中暑。（圖／記者邱顯燁攝）

據了解，年均溫都是以平地13個長期氣象測站計算，1951年到1960年10年均溫為23.31度、1961到1970年23.15度、1971到1980年23.29度、1981到1990年23.36度、1991至2000年23.63度、2001至2010年達23.90度。

台灣暖年前10名則包括2009年23.99度、2007年24.13度、2002年24.15度、2006年24.17度、2018年24.22度、2015年24.3度、1998年24.39度、2016年與2017年24.4度、2019年24.55度，歷史高溫幾乎都是在21世紀後，其中唯一上榜的非21世紀1998年高溫，則是因為超級聖嬰年所致。

▲2019年均溫破新高。（圖／記者邱顯燁攝）

鄭明典表示，有研究指出，熱對人體健康影響很大，除了白天高溫太高有影響外，晚上低溫若未低於28度，人體就無法適當休息放鬆，熱所帶來的影響會持續累積，如熱傷害、中暑等，嚴重的話還可能提高死亡率。

鄭明典指出，不只台灣溫度逐年上升，全世界趨勢都一樣，且高緯度增溫比低緯度多、陸地比海洋多、夜晚比白天多，散熱效率也變慢，導致冷不下去，讓夜晚日均溫上升的比白天更快，進一步使夜間用電增加，繼續加溫。

不過中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在專欄中指出，雖然今年是年均溫最高的一年，但不等於「冬天不見了」，本月氣象局就發布了兩波低溫特報，「年均溫」與「冬天逐日的氣溫」是性質完全不同的資料，不宜混為一談，以年均溫第二高的2016年為例，當年雖然很熱，但也出現霸王級寒流，造成嚴重寒害。