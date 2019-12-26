舞出呼吸權！氣候少女自由廣場喊話未來總統：想想孩子以後的痛苦

▲環團高舉旗幟提出廢除能源集權等4大訴求。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟29日將舉辦「台北氣候行動，反空汙大遊行」，聯盟理事長葉光芃今（26日）和全國教師工會總聯合會理事長張旭政等人到自由廣場高舉旗幟，穿上「自由之愛」重現30年前的野百合青年理想，宣布遊行當天將提4大訴求。氣候少女EMMA到場喊話未來總統，要想想他們這群孩子的未來。

葉光芃直指，解嚴超過30年，但台灣呼吸自由了？氣候自由了？他說29日反空汙遊行將以自由呼吸、呼吸自由作為倡議主軸之一。屆時集會遊行終點也會是在自由廣場，除要突顯空汙緊急狀態底下，呼吸權遭剝奪，也是至今沒有投票權氣候世代，直挑執政掌權野百合世代最敏感神經的政治喊話。

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▲▼EMMA說，總統一定要顧慮到幾十年後大家會度過的痛苦。（圖／記者許展溢攝）

「舞舞舞踏團」舞者全身塗滿白粉現身自由廣場力挺環團表示，當天遊行將全程參與，要用身體語言告訴人類造成的環境汙染、氣候變遷而早一步滅絕的有機個體，以這樣切身的方式去呈現，盼喚醒社會對於環境的意識，喚醒更多人關注氣候變遷議題並有所行動。

張旭政提到，空氣品質紫爆時，學生只能乖乖待在教室不能出去自由活動，很遺憾政府一直講經濟發展，雖然這很重要，但不應該不顧人民健康跟呼吸權益。他接著激動說，不要讓骯髒空氣，讓學生們受到很多限制，並說會開始進到校園讓老師知道空氣有多重要，要很清楚告訴政府「我們要乾淨空氣和行動自由」。

▲▼葉光芃（上左）、張旭政（上右）穿上「自由之愛」重現30年前的野百合青年理想。（圖／記者許展溢攝）

還在美國學校讀高中的EMMA今以中、英文強調，未來總統不管是誰，一定都要想到18歲以下的孩子，雖然在社會裡他們還沒有權利，可能世界上也只有20％是18歲以下的小孩， 但50、60年後這群人就會變成是80%，總統一定要顧慮到幾十年後大家會度過的痛苦，若現在沒有想到他們，那就代表沒有在想未來。

▲環團呼籲關心呼吸自由的民眾29日一起站出來參加台北反空汙大遊行。（圖／記者許展溢攝）

環團最後提出解除呼吸戒嚴、廢除能源集權、召開氣候會議和提出無煤期程4大訴求，並向政府喊話「我們要乾淨空氣、政府還我乾淨空氣，還我行動自由」、「我們要無煤總統、氣候總統」。呼籲關心呼吸權的全民29日中午12點一定要聚集環保署，接著遊行到自由廣場，告訴政府大家要呼吸自由。