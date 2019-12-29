辯論會／「國民黨戒急用忍讓船進不來」宋楚瑜：蘭嶼放核廢料夏天卻缺電　不諷刺嗎？

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會29日正式登場。針對總統蔡英文的核電問題，親民黨總統候選人宋楚瑜表示，核四廢料放在蘭嶼，蘭嶼到了到了夏天卻沒有電、要停電，不是覺得很諷刺嗎？

在交互詰問環節中，蔡英文詢問國民黨總統韓國瑜2035的計畫，核四要重啟，還要再蓋核五、核六，你有問過侯市長同意嗎？核五、核六蓋在高雄嗎？核廢料要放在哪裡？

▲宋楚瑜出席2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

宋楚瑜在回應時也表示，台灣是寶島，但是台灣不是天然資源豐富的國家，台灣必須要發揮整合的能力，蔡英文的大南方計畫，提到要發展航運，有外銷、聚落、觀光，但是五缺的問題難道只有缺電嗎？其他的四缺到哪去了？沒有水，沒有勞工，人才也缺，土地取得也很難，五缺問題之外，最重要的缺是領導，怎麼整合訂定好的政策，把問題處理好。

宋楚瑜說，國民黨當年用戒急用忍讓所有的船進不來，韓國瑜也說船要進來，貨要出去，為什麼錯誤的政策造成台灣今天的落後？這20年來台灣為什麼持續沈淪，那就是沒有掌握正確的方向，沒有一個堅強的領導。

最後，他特別強調，不是只有核四問題，核四廢料放在蘭嶼，蘭嶼到了到了夏天卻沒有電、要停電，不是覺得很諷刺嗎？

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