辯論會／蔡英文問蓋不蓋核5.6.7.8廠　韓國瑜諷：保證不會蓋在你家或我家！

記者羅婉庭／台北報導

2020總統辯論會29日下午舉行，總統蔡英文提問國民黨候選人韓國瑜，對於核四重啟的能源政策態度，未來是否會興建核5、核6、核7、核8廠？韓國瑜回答，這個提問「又善用了迷惑的手段」反問蔡英文，核5、核6、核7、核8要蓋在哪裡？他保證，不會蓋在你家也不會蓋在我家，講這個一點意義都沒有。

韓國瑜說，今天歐盟通過視核能為綠能，德國能源部長都在思考廢核是否是正確的政策，他有兩個條件，沒有模糊空間：第一、安全無虞。第二、經過廣大的公民同意；民進黨卻藐視、沒收公投的結果。

他說，他主張上任要成立特偵小組，最適合的第一個案件，就是一定要針對台中火力廠，煤炭的暴力是誰在賺、誰在買賣，從中上下其手、大撈特撈，花貴的錢、燒爛的煤，傷害人民的肺，政策背後有沒有官商勾結？韓國瑜的政策是以核養綠，慢慢發展，將來費用降低，再來大量發展。

韓國瑜在上一輪交叉詰問表示，任何檢察官都能偵辦貪污案件，監委陳師孟像老虎一樣，連法官、檢察官都敢約談，一般的檢察官敢辦總統跟院長嗎，造成全台灣七成法官連署反對，「你還告訴我特偵組沒有必要！」。

他提出，包括總統被新潮流派系綁架了，總統卻一直在閃躲，被派系包圍、掌控，連民進黨籍的余天都說蔡英文對於派系一個字都不敢回應；現在不是民進黨在執政，是新潮流在執政。



韓國瑜強調，如果民進黨願意清除黨內的癌細胞，台灣人民可以給民進黨一個機會，但以現在民進黨，整個新潮流控制住中華民國，吃香喝辣、貪污舞弊，太可怕了。