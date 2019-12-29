辯論會／宋楚瑜提國情報告　蔡英文：沒有問題　只要立法院邀請我就去

記者林銘翰／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午於公視正式登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜與親民黨總統候選人宋楚瑜三人四度交鋒。在第二輪的交叉詰問中，宋楚瑜表示，他主張當選總統後願意每年到立法院做國情報告，且任命的行政團隊成員中，同一黨籍成員不會超過四成。對此，蔡英文也回應，「國情報告沒有問題，只要立法院邀請我就會去」。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供，下同）

宋楚瑜表示，台灣人民要求的從來不是芒果乾、也不是芭樂票，他主張當選後願意每年到立法院做國情報告，且任命的行政團隊成員中，同一黨籍不會超過四成。同時，兩年內讓台灣重新加入至前一個國際性組織，並讓大陸觀光客恢復到每年400萬人次，「如果兩年內我做不到我自行請辭，請問蔡總統韓市長你們能做相同的保證嗎」。

蔡英文隨後也回應表示，「國情報告沒有問題，只要立法院邀請我就會去，這是沒有問題的」。

蔡英文說，同一黨籍的閣員若不會超過一定比例，那就要選賢唯才，「只要他是好的我們就用」，至於如果有餘要用不同黨籍的人，「那我們也來做這個事情」。

蔡英文也說，國際組織每年要多加一個，又或是觀光客要達到400萬人次，「我覺得大家都可以努力來做」，但如果設定了目標要強力達成，就必須注意到主權問題，堅持主權與民主的生活方式會不會受到影響，因為中國大陸會拿觀光客還有經貿問題、國際組織問題，讓台灣在主權上退讓。

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