台南第五選區／蔡淑惠競選總部成立　泣訴對手訕笑她沒錢還參選

▲國民黨徵召的台南市立委參選人蔡淑惠成立競選總部，前台北縣長周錫瑋專程南下為她站台及披掛彩帶，眾多市民到場為她加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

獲國民黨徵召的台南市立委參選人蔡淑惠競選總部，28日傍晚在南區夏林路成立，前台北縣長周錫瑋專程南下為她站台及披掛彩帶，黃復興黨部主委張展圖及多位國民黨議員也到場為她加油打氣。

連任7屆議員的蔡淑惠，面對現場近2千位鄉親的熱情呼聲，語帶哽咽的強調，她擔任了26年的市議員，只買得起屋齡30年的房子，為了拼這場選舉，她拿這房子向銀行貸款當競選經費，不料卻遭對手的訕笑，要她沒錢就不要選，但為了中華民國的未來，她不惜戰到最後的一分一毫，在當前還落後對手6％的民調，她懇請鄉親能幫她拉票翻轉選情。

由於冷氣團南下，一直都陽光普照台南，28日整天都陰霾，但並不影響立委參選人蔡淑惠競選總部成立及造勢大會活動的進行，支持者從下午4時多即絡繹不絕到現場，國民黨市黨部主委謝龍介、議員許至椿、方一峰、李中岑、洪玉鳳、王家貞、曾培雅、盧崑福、林美燕及台北市議員王鴻薇、前議長李全教、前立法委員高思博也都到場幫蔡淑惠站台。

專程南下的前台北市長周錫瑋痛批民進黨執政後違法亂憲，尤其立法院民進黨立法委員過半，以其優勢席次所修的惡法禍國殃民，他呼籲台南市民站出來將蔡淑惠送進立法院，為老百姓做事。

國民黨市黨部主委謝龍介，也抨擊民進黨3前廢除特偵組是在為民進黨貪污做準備，導致高雄市負債3300億元，有多件貪污案送進地檢署，遭法務部控制的檢察官迄今都不敢辦案。他還痛批前市長賴清德，擔任台南市長期間違憲不進議會，導致登革熱疫情嚴重枉死112位人，還任意調漲房屋稅禍害市民，如今他擔任民進黨副總統參選人，還將禍害全台灣老百姓。

蔡淑惠則不避諱指她雖遭國民黨徵召，但國民黨缺乏資源，連市黨部都遭拍賣，競選經費她只能自求多福，當了26年的議員，她將自己所買的30年中古屋拿去銀行貸款600萬元，不料卻遭對手訕笑，要她沒錢就不要選，何必拿房子去貸款呢？



在活動進行當中，因天空飄起毛毛細雨，蔡淑惠也立即請競選總部主任向總部所奉祀的媽祖祈求雨停，讓活動得以順利進行，果然不久之後飄雨的狀況即停止。蔡淑惠在會中也特地感謝媽祖相助。她強調目前民調她輸對手林俊憲約12000票，還有十幾天的時間，她拜託鄉親能成為她的分身，幫她拉票，讓選情逆轉。

►小資女最愛、必買！！