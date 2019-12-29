辯論會／宋楚瑜：我是台灣人也是中國人　「天大地大人民最大」

▲2020總統大選電視辯論會，宋楚瑜稱兩岸歷史不可分。（圖／公視提供）



記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選唯辯論會29日正式登場。被問到是否認同無色覺醒時，親民黨總統候選人宋楚瑜指出，「我是台灣人，但是我也是中國人」，兩岸歷史不可分，必須要誠實的面對歷史，懂得跟對岸打交道，堅持台灣不會放棄民主價值的立場，兩岸也要有建設性的對話。

總統蔡英文在交叉詰問時提問，國民黨總統候選人韓國瑜簽署無色覺醒的主張，稱台灣人就是中國人，願意以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式，是等於承認台灣是中國的一部分嗎？同時她也問宋楚瑜能夠接受無色覺醒嗎？

對此，宋楚瑜表示，這個問題有兩個字，一個叫路線，一個叫底線，兩岸之所以目前分治，是循著不同路線，我們堅持的是民主的道路，遵守孫中山民有、民治、民享的路線，親民黨與他一樣主張，天大地大， 人民最大，這個是路線。

宋楚瑜表示，什麼是兩岸之間交往的底線，任何台灣現狀的改變，都必須要由2300萬人民以民著方式共同決定，他是吃台灣米、喝台灣水長大的，才能當選省長，「我是台灣人，但是我也是中國人」，在憲法很明文清楚了解到，兩岸基本的歷史不可分。

宋楚瑜指出，我們昧於歷史，但是我們必須要誠實的面對歷史，更要務實面對未來，懂得跟對岸打交道，堅持台灣不會放棄民主價值的立場，因此兩岸要有建設性的對話，雙方彼此要知己知彼，還要相互了解對方的底線，和平相處，避免武裝對立。

其他人也看了這些...

►蔡英文「國防我著力最深」：韓國瑜搞清楚！慶富案是馬政府時代

►韓國瑜嗆蔡英文「照念稿」：工讀生的表現會更好

►假想敵不在外面 宋楚瑜：是內部自己的分化

更多熱門新聞...

►「只要戰爭18-24歲大量死亡」 韓國瑜：避戰才是最高原則！

►辯論會狂嗆民進黨「4個欺騙」 韓國瑜：最大的賣台集團、詐騙集團 ！

►再修一例一休？蔡英文：需要改進處隨時檢討

►超越藍綠，就靠她了