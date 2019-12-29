辯論會／「馬英九執政8年為何剩9%」　宋楚瑜失望：泛藍平常惡整我

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會29日下午2時正式登場，親民黨總統候選人宋楚瑜虧總統蔡英文說，「不是所有的事情你都問我，做壞的事情都沒問過我，所以搞得亂七八糟」。宋楚瑜表示，自己對國民黨失望，10年來沒有把他真正看作是泛藍一份子，選舉的時候說泛藍要大團結，平常惡整他。

對於自由時報總編輯鄒景雯提問，2000年開始，每隔四年就會在這擂台遇到，過去台灣20年一路走來的得失成敗是什麼，未來台灣該致力發展的方向是什麼？宋楚瑜回應，這20年來，看到台灣的發展，坦白講是熱鬧有餘，扎根不足，「我們的民主確實應該要有多采多姿，人民給民進黨、國民黨機會，但是台灣不需要強人，台灣需要強的領導團隊，領導的團隊要有紀律，要有方法、策略，把人民期待的事情好好的兌現。

▲宋楚瑜出席2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

宋楚瑜說，馬總統領導之下的八年，為什麼剩下人民9%的評價，蔡英文的團隊一樣沒有紀律，為什麼高雄輸這麼慘，那就是台灣人民有很大的專長，有耐心，但是他會在最後做最好的判斷，他們了解他們才是國家未來的「頭家」。

宋楚瑜指出，過去這些年來，人民曾經給過他機會，該要去協助民進黨穩定兩岸的時候，願意跟蔡主席一起合作，不過他也調侃說，「蔡總統不是所有的事情你都問我，做壞的事情都沒問過我，所以搞得亂七八糟」。

另一方面，宋楚瑜說，自己對國民黨失望，10年來沒有把他真正看作是泛藍一份子，「選舉的時候說泛藍要大團結，平常就惡整你」，他看過人生百態，今天為什麼出來，因為因為放下一切，最後有好的機會，重新讓大家覺得，宋楚瑜還願意為台灣人做最後的服務。

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