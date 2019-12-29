辯論會／蔡英文提「合作」　宋楚瑜澄清：我沒有都聽妳的

記者張乃文／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會於12月29日正式登場，在交互詰問部分，針對總統蔡英文提出政治人物不可以信口開河，批評國民黨總統候選人韓國瑜誠信破產，親民黨總統候選人宋楚瑜認為這題是他最先提出來的，他也要蔡英文必須整合不同意見，跨黨派合作。對於蔡英文提到他們的合作，他也解釋「我沒有完全都聽你的」。

▲宋楚瑜。（圖／公視提供）

宋楚瑜在回答蔡英文的提問時，他先感謝蔡英文回答他的問題。宋楚瑜說，必須讓人民覺得我們不是超級大總統、讓人民曉得重大的決策，「特別是兩岸的問題」，應該要向人民好好說明，所以他才提出要到立法院向人民報告。

至於蔡英文所提問的「政治人物不可以信口開河」，他表示贊同「沒有錯，說到一定要做到」。他說這題也是一開場時最先提出的。

宋楚瑜指出，蔡英文曾經承諾關於「還權於民」的思維，蔡英文對於前總統馬英九時代的某些作為不以為然，包括「不能自我感覺良好」，不要忘了，「總統就是那個最重要的平台」。

宋楚瑜說，必須整合不同意見、甚至黨外的想法，大家一起溝通。他認為，台灣會有今天的自由民主制度不就是當年大家跨黨派好好合作嗎？

至於蔡英文前面曾說宋楚瑜與她曾經有不少合作，宋楚瑜解釋，「不要讓大家誤解」，不然又被戴上了綠帽子，「我沒有完全都聽你的」，重要很多的事情，像一例一休、軍改、年改等，雖然有跟副總統陳建仁交換意見，但蔡英文沒有請教過他。

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