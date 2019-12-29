3天超越蔡英文！韓國瑜上《博恩》點閱數直衝第一　網點破：討厭的也會去看

▲韓國瑜膝蓋走路的橋段引起瘋狂轉發。（圖／翻攝博恩夜夜秀）



記者黃可昀／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前上脫口秀《博恩夜夜秀》，他在節目中表演的「盤腿用膝蓋走路」掀起廣泛討論，甚至不少人實際挑戰這高難度姿勢。一名網友整理了歷年來上過此節目的政客「點閱數排行」，韓國瑜只花了僅僅3天就衝到第一，以375萬的點閱超越總統蔡英文。

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▲博恩夜夜秀各政客的點閱排行。（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT貼出點閱前20名，第二名是總統蔡英文，花8個月時間累積了374萬的點閱，韓國瑜只花了3天就打破她的紀錄，衝到375萬，目前影片已經PO出第4天，點閱更來到了471萬，可見在網路上有極高的討論度。

值得一提的是，民進黨第三選區候選人吳怡農也只花了1個月就得到149萬點閱，憑藉著近日來在網路上的人氣與討論度，成功創造話題，吸引很多年輕人觀看；台北市長柯文哲雖然排名第9，但他的影片才播出6天就達到100萬觀看次數，代表網路上還是有很多人在關注的他的一舉一動。

原PO文末開玩笑地說，「只花3天各項紀錄都是第一了，觀看次數、按讚倒讚、留言數，第四季做完給韓國瑜接手好了。」網友表示，雖然韓國瑜的影片是點閱數第一，但不代表支持度就是第一，「點閱率這麼猛，結果韓的年輕人民調慘不忍賭」、「點閱率跟支持率有任何關係嗎」、「去看的不是都支持，討厭的也會去看，只能證明他很有爭議性。」

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