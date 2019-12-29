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高中師4年打包學生吃剩麵包、牛奶被罰...網轟：珍惜食物反被當小偷？

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麵包隱藏的3大危機，4招教你聰明選！（圖／達志影像／示意圖）

▲ 高中老師4年間一共拿了4200瓶牛奶和約1000個麵包回家。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者羅明輝／綜合報導

小時候長輩經常會提醒「不要浪費食物」，不過日本一名62歲的高中老師，最近卻反而因這個觀念受到了懲罰。他因為不忍看到學校營養午餐剩餘的牛奶、麵包就這樣被丟掉，於是擅自將它們打包帶回家吃，沒想到事後卻被當地教育委員會懲處減薪3個月。委員會的做法隨即引來不少網友撻伐，直呼「為什麼要反過來處罰珍惜食物的人？」

據《產經新聞》報導，任教於大阪堺市一所高中的中村（化名）從2015年開始，便多次將學生營養午餐剩下的牛奶及麵包帶回家吃，4年間共拿取超過4200瓶牛奶和1000份麵包，直到今年6月終於被校方發現，當地教育委員會也隨即介入調查。

中村向委員會坦承，自己是因為覺得「食物沒吃就扔掉，實在太浪費」，才會打包帶回家，完全沒想到會因此違規。經過委員會人員估算，判定中村擅自帶走的食物價值大約31萬日圓（約新台幣8萬元）。

教育委員會25日發布公告提到，考量到中村之所以這麼做的原因，最終決定判處他扣除他3個月的薪水。不過中村在懲戒下來後不久，就向學校主動遞出辭呈，沒有說明原因就退休返回家鄉生活。

▲ 中村在委員會公布懲戒後，隨即離職退休。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

消息傳開後，許多日本網友都紛紛對中村的遭遇感到不平，痛批委員會做法過當，「他只是不想要浪費食物才這麼做，委員會卻反過來處罰珍惜食物的人，這樣也太奇怪了！」、「珍惜食物的人反被當小偷？」、「有必要用對待小偷的方式來處罰他嗎？這位老師如果沒有拿的話，幾千瓶牛奶、幾千份麵包就會直接進到垃圾桶耶！」、「這樣是變相教育孩子『浪費食物沒有錯』嗎？」

但也有網友認為委員會做法合理，表示「委員會本來應該要求他支付31萬的食物費，最後只是扣他薪水，已經算是從寬處理了…」、「老師的想法沒有錯，但問題是他『未經許可』，就擅自拿取公共的午餐，這種行為其實就跟進到店家偷竊一樣了」。

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