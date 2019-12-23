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雲縣府輔導農漁畜禽業者參與媒合　供應學校營養午餐食材

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▲雲林縣長張麗善前往斗南高中，感謝學校對於縣府政策配合，選用在地優質畜禽產品，並與學校師生共餐，品嚐美味營養午餐。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善前往斗南高中，感謝學校對於縣府政策配合，選用在地優質畜禽產品，並與學校師生共餐，品嚐美味營養午餐。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府2019年起主動媒合營養午餐食材選用在地優質農漁畜產品，23日雲林縣長張麗善縣長前往縣立斗南高中，感謝學校對於縣府政策配合，選用在地優質畜禽產品，並與學校師生共餐，品嚐美味營養午餐。

縣長張麗善指出，雲林縣是重要農產及畜禽生產縣市，農產品也最為新鮮，在地畜禽產品最多元，為讓學生們可以吃到雲林縣優質農漁畜禽產品，縣府主動媒合營養午餐使用雲林在地且經產銷履歷認證之農漁畜禽產品，學校都相當的支持。

張麗善說，目前已有斗南高中、台西國小、崙豐國小、麥寮國小、元長國小及石榴國小等15多家學校及近60家學校委請供應商選購在地優質農漁畜禽產品，很感謝學校的用心，也希望更多學校參與。

斗南高中林秀娟校長表示，感謝縣長提高營養午餐每餐7.1元及縣府農業處主動媒合在地優質廠商，並親自到學校鼓勵用心及辛苦的午餐秘書及廚工媽媽們，有縣長的支持及他們的用心讓學校營養午餐菜色廣受師生的好評，反應相當的良好。

農業處長魏勝德強調，為讓雲林學童可以吃到轄內優質農漁畜禽產品，縣府將持續輔導轄內農漁畜禽業者參與並積極媒合，後續也規劃擴大媒合至其他縣市，讓更多民眾認識雲林優質產品，行銷雲林良品。

▲雲林縣長張麗善前往斗南高中，感謝學校對於縣府政策配合，選用在地優質畜禽產品，並與學校師生共餐，品嚐美味營養午餐。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善前往斗南高中，感謝學校對於縣府政策配合，選用在地優質畜禽產品，並與學校師生共餐，品嚐美味營養午餐。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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