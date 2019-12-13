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靠「撈金魚」上大學！櫻花妹苦練7年秀絕技　收到錄取通知嗨炸　

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記者曾羿翔／綜合報導

一技之長好重要！日本許多大學都有「才藝選拔」的招生方式，現年17歲的高三女生三宅莉緒近日就靠自己苦練7年的「撈金魚」絕技，順利拿到關西外國語大學的門票。她表示，從來沒想過能靠撈金魚上大學，期盼自己入學後要好好學英文，讓外國人也能了解撈金魚的魅力。

綜合日媒報導，這是透過「撈金魚成績」錄取大學的首例，三宅莉緒在大阪就讀高中三年級，家住在平野區。三宅表示，得知自己錄取時又驚又喜，她從小學四年級10歲開始，每周都會到奈良的撈金魚場練習。

苦練了7年的「撈金魚」絕技，三宅莉緒參加了今年關西外國語大學的才藝選拔，加上高中成績、面試以及作文考試的綜合成績後，校方決定正式錄取她。據了解，三宅在高中一年級時，就曾參加過撈金魚的全國大賽，後來榮獲第四名，在後來的比賽中又一舉奪下亞軍與季軍。

▲▼ 日本大和群山市撈金魚大賽。（圖／全国金魚すくい選手権大会）

▲大和郡山市的撈金魚大賽從1995年開始，每年都會舉辦。（圖／翻攝自全国金魚すくい選手権大会臉書）

報導還指出，位於奈良縣北部的大和郡山市是日本相當有名的金魚產地，撈金魚全國大賽從1995年開始，每年都會在此舉辦。三宅還自己發明將魚尾留在紙網外的撈魚技巧，因為在撈金魚的過程中，紙網很容易被魚尾弄破。

撈金魚其實是起源於日本的遊戲，更是當地廟會常見的攤位遊戲，後來隨日本文化的傳播，撈金魚在日治時期傳入台灣，在1990年代初也傳入大陸，在台灣與大陸地區的夜市經常可見。

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