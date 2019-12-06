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「本土食材界LV」藏高中營養午餐！31元雙主食配菜...網流口水：好羨慕

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▲雲林縣斗南高中營養午餐雙主食食材費竟只要31元。（圖／韋恩的食農生活提供）

▲雲林縣斗南高中營養午餐超豐盛，食材費竟只要31元！（圖／韋恩的食農生活提供）

記者陳羿妏／台北報導

如果午餐只有31元的預算，你會吃什麼？擁有農界、飲食專業知識的臉書粉專《韋恩的食農生活》分享一張斗南高中學生的營養午餐照，雙主菜的豐富菜色，還有一碗湯及饅頭，在一般自助餐店選購，起碼要付90元才能吃到，不免讓許多網友口水直流，直呼：「太幸福了吧！」、「好羨慕！」

豐盛的營養午餐，其實藏著「台灣食材界的LV」！雙主菜包含：燴牛柳、炒黑胡椒豬柳，牛肉使用的是雲林芸彰牧場，是少數的台灣本土牛牧場，豬肉則使用雲林的良作工場及台全珍豬；配菜有炒小白菜，白飯是使用曾獲冠軍的斗南越光米，義式番茄湯的特點是加入整顆番茄，飯後甜點能吃到黑糖饅頭。

請繼續往下閱讀...

韋恩提到，若將斗南高中的營養午餐，仔細分析後，換成是在台北吃這樣的組合，至少是90元起跳，而31元的餐費其實大有來頭。新鮮的食材全是來自縣政府畜產科與雲林各農場的媒合，以成本價供應食材，再加上縣政府有向台塑集團募資加菜金，讓學生可以吃更好。韋恩還說，根據2017年的統計，雲林縣國小、國中的營養午餐每人食材均費僅23.8元，遠低於其他城市國中小的學子，像是嘉義市43.04元、台北市51.4元，再與全國平均值30.9少7.1元，縣長於今年2月時爭取加菜補助，預計一年經費8500萬元，費用將由台塑支應。

雲林縣政府因為本身為農業大縣，嘗試媒合營養午餐的食材來源與在地優質的畜禽產品配合，像是國產牛、國產豬等食材，以及有學校的營養師、午餐秘書的協助規劃，希望讓學生們可以在有限經費之下，吃進滿滿的營養。韋恩說，有在地新鮮食材，且富食農教育意義，這真是專屬於產地的幸福。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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