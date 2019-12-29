柯文哲酸蔡韓：笨蛋！關鍵在執行力　揭2020大選勝負關鍵

記者吳奕靖、翁進忠／高雄報導

2020總統大選第四場電視辯論會登場，柯文哲說一個是在「青菜撒撒」、一個是「青菜共共」，他引用美國總統柯林頓說的「笨蛋！關鍵在執行力」，所以並不看好第四場辯論會，跟前三場一樣「菜包與草包」之戰，後來變韓總機對讀稿機，現在大概是討厭國民黨或是討厭民進黨多、成為選舉勝負關鍵。

▲ 台北市長柯文哲南下幫高雄立委候選人掃街拜票 。（圖／記者翁進忠攝）

國民黨副總統候選人張善政抨擊對手蔡英文腦袋有漿糊、新潮流都搞不清楚狀況，媒體問到柯文哲的看法，柯文哲話還沒聽完就開始笑了，「有時候我常覺得說罵也沒有用，還是那一句，在台灣，我們不需要發現問題的人、不需要解釋問題的人、更不需要製造問題的人，而是需要解決問題的人，當然張善政可以罵小英，罵新潮流，可是罵完以後要有具體方案，告訴我們要怎麼做，不然罵完大家爽一爽，然後問題也沒有解決」。

▲ 台北市長柯文哲接受聯訪時，拿柯林頓的話來酸韓、蔡兩人「笨蛋」 。（圖／記者翁進忠攝）

話鋒一轉，柯文哲談到近期看到總統政見發表會，看看之後：「一個青菜共共，一個青菜撒撒」，進一步解釋就是一個就隨便講講，另外一個就是大撒幣，所以他搬了美國前總統柯林頓的標題「笨蛋！關鍵在執行力」，表示講那麼久，關鍵還是在執行實踐的力量。

記者繼續追問29日下午即將登場的第四場電視辯論會，柯文哲無奈的說反正已經3場，第4場也是差不多，「草包菜包之戰到韓總機對讀稿機，大概最終場就是討厭民進黨或是討厭國民黨會決定選舉勝負。」

▲ 台北市長柯文哲南下幫高雄立委候選人掃街拜票 。（圖／記者翁進忠攝）