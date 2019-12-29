瑞豐夜市女子突大喊「來幫韓國瑜代班嗎？」　柯文哲丟23字笑話回應

▲柯文哲12月29日在高雄接受媒體聯訪 。（圖／記者翁進忠攝）

記者吳奕靖、翁進忠／高雄報導

為了要幫自家民眾黨的高雄市立委候選人拉抬聲勢，台北市長柯文哲28日跟4名候選人來到高雄瑞豐夜市跟支持群眾拍照，沒想到卻遇到路過民眾當面高喊：「柯市長，你是來幫韓國瑜市長代班的嗎？」讓其他群眾聽到一時間都很錯愕。事隔一天柯文哲表示自己當時並沒有聽到這句話，不過卻說曾經聽過一句玩笑話：「政治不難找回良心而已，高雄市政也不難，找回市長而已」，讓他笑到不行。

柯文哲28日晚間南下高雄，為自家立委候選人拉抬聲勢，在瑞豐夜市三民家商的圍牆旁與群眾合照，《ETtoday新聞雲》記者就獨家直擊在前方人群中，突然出現一名女子高喊：「柯市長，你是來幫韓國瑜代班的嗎？」不知道是不是聲音被現場吵雜的聲音蓋掉，這次並沒有引起騷動。

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，遇民眾突襲：你是來代班的嗎 。（圖／記者吳奕靖攝）

事隔了1分多鐘之後，女子又再度高喊了一次「柯市長，你是來幫韓國瑜代班的嗎？」這次不但吸引了記者注意，也造成部分民眾騷動，循聲源找尋，無法確認是誰，只見群眾小聲議論「要下架韓國瑜？」甚至也有人在討論「人跑掉了」。

事隔一天柯文哲被媒體記者問到這件事，柯文哲說自己沒有聽到，不過這個也還好、沒有什麼，也不清楚對方喊這句話是什麼意思，但是自己卻有聽過一個笑話：「我之前有說政治不難，找回良心而已，它說高雄市政也不難，找回市長而已，我是笑到真的」。

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，遇民眾突襲：你是來代班的嗎 。（圖／記者吳奕靖攝）