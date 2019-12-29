賴清德陪蔡英文出席辯論會　5財經學者＋16位行業代表「讚聲」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

2020總統大選唯一一場電視辯論會29日下午舉行，民進黨副總統候選人賴清德特別空下行程，陪同總統蔡英文出席。在準備方面，由於蔡英文對國政事務非常熟悉都不成問題，因此重點除了維持國政高度外，也會注意如何快速回防對手的謠言攻擊。

面對電視辯論會，賴清德特別空下行程陪蔡英文出席。賴清德認為，總統在國政繁忙之餘，還要準備辯論會非常辛苦，因此特別前往幫忙打氣。至於現任副總統陳建仁則正代表總統出訪帛琉共和國，出席台帛建交20週年慶祝活動。

另外，蔡英文陣營也邀請25位來賓陪同蔡英文出席辯論會「讚聲」，成員除了曾添旺等五位知名財經學者，另外有16位來自各行各業，包括青年創業者、律師、教授、老師、中小企業勞工、中小企業經營者、退休人員、家庭主婦等。

蔡英文幕僚表示，主要是認為總統的辯論會，是向國民報告的好機會。因此這個場合也應該讓更多領域的國民都有機會參與，所以特別邀情他們。

在辯論會的準備上，蔡英文在國政之餘，把握零碎時間，她把握所有時間的空檔來進行，例如行程與行程間的休息時間，就用來閱讀、準備政策資料，也會在用餐時間與幕僚討論可能的議題攻防。

在準備作業上，蔡英文對各項國政事務非常熟悉都不是問題，實際上整體國家的運作也上軌道，成績比起國民黨上次執政也明顯超越。

幕僚也表示，辯論能說話的時間有限，如何在一定時間內，把要向國民報告的重點抓出，或者快速回防可能的攻擊，尤其當對手候選人把所有時間放在攻擊或重述許多網路常見謠言時，如何不受到干擾，又能立即反駁，並把要講的是講完，都是準備的重點。

總統幕僚說，三場政見會下來，國民黨總統候選人韓國瑜幾乎漫無章法的天南地北，但就是不談政策與國家發展願景，讓相較於必須長時間專注準備，每個政策項目、數字都力求精確無誤的各政策領域幕僚感到既無奈又不平。

但是，蔡英文陣營的準備方向上，還是維持國政高度，把多數時間留著向國民報告，包括如何在第一個四年的基礎下，持續因應來自國內外的各項挑戰，能夠在下一個四年持續前進。不只回到四小龍的第一名，更要讓每一位國民都因為國家的進展而得到最好的照顧。