辣台派站出來「下架吳斯懷」！　蔡英文1月6日掃街「全台4路線」





▲蔡英文提醒民眾，29日分別有辯論會、下架吳斯懷之夜。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

2020總統、立委大選進入倒數階段，民進黨29日晚間舉辦「護國保台，下架吳斯懷之夜」活動，除了雙北立委候選人之外，副總統候選人賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰皆會到場；而總統蔡英文則是在下午進行總統辯論會，晚間參加立委候選人阮昭雄的聯合造勢。

「護國保台，辣台派站出來！」蔡英文28日在臉書上提醒，29日共有2件大事，分別是她要參加唯一一場的總統辯論會，以及晚上要在2020蔡英文總統連任全國競選總部前舉辦的「下架吳斯懷之夜」。雖然蔡英文不會出席「下架吳斯懷之夜」，但賴清德會抵達現場，和議員、立委、立委候選人同台。

除了「下架吳斯懷之夜」之外，在最後衝刺階段，民進黨預計於1月開始，規劃約20場造勢晚會，預計10場大型造勢，另10場屬於中小型的造勢；此外，蔡英文、陳建仁、賴清德與卓榮泰自1月6日開始，啟動全台4路線掃街。

規劃上，蔡英文會從故鄉屏東楓港出發，一路由南往北；至於陳建仁從高雄旗山出發，路線往東部掃街；賴清德則會從新北萬里出發，由北往南；而卓榮泰從台北市北投出發，負責上述三人沒有掃到的路線。

最後，在掃街的晚生，蔡英文、賴清德的掃街車隊，會在10日來到雙北，協助拉抬在北部的立法委員候選人的聲勢。至於20場造勢晚會安排，羅文嘉表示，重點會放在北部，南部重點放在防止賭盤、買票的問題。

其他人也看了這些...

►蔡英文嗆「韓總機」 韓國瑜回諷：當總統也不是讀稿機

►韓國瑜點出台灣四大危機 「到了晚上新潮流當總統」

►韓國瑜自稱「百年難得一見政治奇才」 嗆跟新潮流邱義仁直球對決

更多熱門新聞...

►蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633

►蔡英文：韓國瑜除了罵我 口中既沒政見也沒具體方法

►再轟反滲透法 宋楚瑜自首APEC見習近平、指蔡英文「教唆犯」

►超越藍綠，就靠她了