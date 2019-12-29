【全文】韓國瑜辯論會「解除封印」　怒嗆黑韓媒體沒水準、可憐

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午14時正式登場，三位總統候選人直球對決。國民黨總統候選人韓國瑜在「媒體提問」階段，針對中國時報、蘋果日報、聯合報、中央社、自由時報等五家媒體代表的提問，以下為《ETtoday新聞雲》所整理韓國瑜的答詢內容。

關於中國時報提問，國艦國造、國外技術轉移以及主要假想敵是誰，次要假想敵是誰等國防問題，韓國瑜說明，國防最高原則，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。

他表示，「古今中外所有打仗的歷史告訴我們，只要戰爭，18歲到24歲的青年人大量死亡，能夠避戰，才是最高明的總統。第二，我們越生越少，韓國瑜當總統一定發展無人化、智慧型、小而美，但有絕對嚇阻力。第三，若沒有堅定的國防，我們推展兩岸關係，世界「和氣生財」的關係以及各種商務活動等，我們底氣不夠，所以一定要有堅定的國防。

韓國瑜表示，我們非常感謝美國七十年來，對中華民國國防的支持，未來一定會重視國防，不會像民進黨，搞個國建國造、慶富案，掏空台灣納稅人約325億，弄得不清不楚，「蔡英文總統您用的貪官污吏太多，沒有乾淨政治，就不會有清廉執政。「多少人用這些名義大撈特撈。國防政策太多人貪汙，韓國瑜不一樣！」

關於蘋果日報問及，韓國瑜就任八個月就請假帶職參選違背承諾，以及與新莊王小姐金錢往來等問題，韓國瑜表示，蘋果日報的提問完全反映「蘋果日報這種沒有水準的媒體」。我談的是大海，國家的發展、總統的領導、總統被派系包圍、未來中華民國前途，妳跟我談「漱口杯」的問題，問我的私生活。抹黑、造謠，非常沒有水準，讓他大失所望。他們已經正式對蘋果日報提出法律告訴。

韓國瑜並表示，蔡英文總統曾說勞工是你心中最軟的一塊，錯！勞工手上最神聖的選票，才是對妳最甜的一塊。今年約有四萬公司、工廠倒閉，他提出的政策非常符合勞工權益，如果放無薪假，保證收60%工資，保護勞工；目前93%的勞工拒絕自提勞退基金，因為他們不信任政府。他提出，未來政府、雇主、勞工本人，政府出3%，勞工3%，雇主6%，合起來12%存近勞工戶頭，每一年補助勞工1萬800元。

韓國瑜表示，第三，要盡可能招商引資，帶動這個大水庫，整個台灣的經濟體起來，勞工的條件會有所改變，他與蔡英文執政不同，會以勞工、農漁民、庶民為第一執政考量。

關於聯合報提問，陳水扁總統打破保外就醫的四不規定以及蔡政府沒收公投等問題，韓國瑜表示，講到公投，就想到前民進黨立委蔡同榮在立法院幾十年的心血，就是通過公投法，讓台灣人民直接民權，直接意志力可以反映在公投法，但非常遺憾 這次2018年的公投，蔡英文總統選擇全部沒收。等於民進黨的蔡英文總統打臉自己的民進黨立委蔡同榮，「這樣子妨礙台灣直接民權的發展，令人感到不可思議！」。

韓國瑜表示，民進黨在野的時候痛恨國民黨四件事情，第一，司法不公。結果民進黨今天變本加厲；第二，黨庫通國庫，結果今天民進黨貪污腐敗；第三，新聞不自由，新聞不自由不中立，結果今天民進黨收買百分之九十的媒體，還秘密建立網軍，抓到的是楊蕙如，沒有抓到的還有多少？族繁不及備載。第四，最痛恨國民黨叫做野蠻多數暴力，忽略程序正義，但今天反滲透法，民進黨完全野蠻立法，忽略程序正義。

韓國瑜質疑，一個清廉、勤政愛鄉土的民進黨，什麼時候墮落到這種程度？控制司法、控制媒體，一樣國庫通黨庫、黨庫通自己的家庫，大撈特撈、大貪特貪。此外，野蠻立法，讓台灣人民在反滲透法下，在脖子上綁一顆炸彈，隨時犯法，遙控器、引爆器在民進黨手上。他說，「國民黨做得爛，該下台，2020年，是民進黨該下台！」

至於中央社問到兩岸外交的問題，韓國瑜表示，習近平主席說做人要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽？習近平說做人要有義氣，台灣人要不要聽？習近平主席說要一國兩制統一台灣，台灣人要不要聽？中央社總編輯的問題已經將台灣狹窄化，意識形態已經把自己綁起來了。

韓國瑜表示，我們是中華民國，我們選總統，我生在台灣、長在台灣，將來我們都會死在台灣，埋在台灣。我們不維護中華民國主權，誰來維護？

韓國瑜指出，蔡英文總統旁邊一堆貪官污吏，比貪汙更嚴重是叛國，自己背叛自己國家的罪行，比貪汙還嚴重。「我當然要維護中華民國憲政體制，何怕之有？民進黨灌輸了一大堆毒素，要亡國了，要被中共侵略掉了，蔡英文總統告訴大家中華民國也許會滅亡，四年，中華民國沒有滅亡」。

韓國瑜指出，蔡英文說國民黨賣台，馬英九執政八年有賣台嗎？韓國瑜當高雄市長，全高雄有一面五星旗嗎？我們到底要浪費多少時間在無聊的、設計的意識型態。

韓國瑜強調，中華民國台澎金馬，我們中華民國要與海外五千萬華人連結在一起。我們有中華文化，讓我們精神層面與國學底蘊，與五千萬華人連結一起，與我們老祖宗聯繫在一起。民進黨把中華民國變小了，不見了，把中華文化砍斷了，讓台灣越來越孤獨。請親愛的台灣人民擦亮眼睛，我們一定維護台灣人的憲政體制。

關於自由時報總編輯鄒景雯提問香港反送中運動傷國民黨選情，韓國瑜在回覆時，首先回應宋楚瑜提出的媒體自由問題，他表示，絕對尊重媒體自由，但過去一年半，台灣2020總統大選從沒有這麼骯髒過。一年半來，如果有90%的媒體是攻擊宋楚瑜，95%的媒體攻擊萬水姐姐，今天你會這樣說嗎？看到韓國瑜被黑被打，卻呼籲韓國瑜要有風度，尊重媒體。

韓國瑜說，「2020年台灣總統大選，台灣幾十年民主大選有像今天這麼髒、這麼惡劣嗎？」民進黨副總統候選人賴清德就坐在這裡，可以作證，賴在今年四月、五月被網軍打成怎樣，不是一樣叫爺爺、叫奶奶嗎？

韓國瑜指出，我們絕對尊重媒體自由，惡劣的媒體全民譴責。為何他不接受三立電視台採訪，「我說你改名字？我這裡呼籲三立電視台改成兩立，我就接受你訪問，為什麼少一立，因為沒有良心，剩下兩立是哪兩立？另外兩立第一個是造謠，第二個是抹黑，這還叫新聞媒體嗎？」

此外，韓國瑜表示，蔡英文總統跟一國兩制，與自己早上刷牙的牙膏快用完一樣，他一直擠，他看到蔡英文在擠韓國瑜，把他往一國兩制擠。「我們是選總統，支持中華民國憲政體制，不是選票考量，是我們的信念，是台灣人的價值，不要抹黑人家」。

韓國瑜說，「你愛台灣，我也愛台灣。你愛中華民國嗎？我不知道。我愛中華民國。你對兩千三百萬人民有感情嗎？我不知道，因為你覺得好遙遠，我有感情」。不要像擠牙膏的把韓國瑜往一國兩制擠，非常沒有水準。「我們都愛台灣、愛中華民國。」