快訊／恐嚇勒索館長、余天　「小林」本尊現身警局曝內幕

▲恐嚇館長、余天勒索共35萬，「小林」本尊現身警局喊冤。（圖／翻攝自館長直播）

記者陳豐德、趙蔡州／新北報導

新北市第3選區候選人余天、館長陳之漢27日收到恐嚇信，對方分別向2人各勒索20萬及15萬元，結尾更附上「亞昕國際有限公司」公司帳戶。亞昕國際負責人林姓男子28日趕到警局說明，表示自己根本沒有寄恐嚇函，帳戶原本是提供配合店家匯款，懷疑是有仇家拿他的名義故意陷害。

亞昕國際有限公司負責人林姓男子28日主動到新莊分局說明。林男表示，自己早上接到兒子電話，才知道恐嚇信的消息，無緣無故成為恐嚇余天、館長嫌疑人，他覺得相當冤枉，否認有寄送任何恐嚇信件，自己也不會笨到發恐嚇信，還具名且拿公司帳戶當匯款帳戶。

他透露，該帳戶原本是提供配合店家匯款使用，自己經營的公司日前為了拓展市場，曾經向朋友及數個資金管道借錢，近期有一些資金周轉不靈、還不出錢的情況，因此懷疑是有仇家（債主）故意冒名陷害，可能是希望他盡快出面還錢，強調自己絕對沒有寄恐嚇信。

警方偵訊後暫時排除林男涉案可能，將會進一步追查寄送恐嚇信件者為何人，全案將持續朝恐嚇取財方向偵辦。

▲館長在臉書曝光恐嚇信件全文。（圖／翻攝館長臉書）

▲恐嚇信件最後註明的帳戶戶名，林姓負責人到警局喊冤。（圖／記者陳豐德翻攝）

據悉，館長27日在臉書粉專自曝收到一封恐嚇信，對方聲稱見館長生意有聲有色、到處開分館，可見手頭上資金不少，「我以前跟過明晏，你也害他出了事，事情還沒完，一命還一命」，開口勒索新台幣15萬元，還警告館長不得報警，「否則誰先死還不知道」，威脅如果不匯款就「準備好棺材。」

新北市第3選區候選人余天27日也傳出收到一封署名「小林」的恐嚇信，對方指稱以前是跟著道上某位海字輩大哥，曾經與余天有過幾面之緣，知道余天參選有不少選舉經費，開口勒索新台幣20萬元，更威脅余天妻子、兒子及女兒的出入狀況，希望余天能「幫個忙」。