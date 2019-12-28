酸洪慈庸「忙著生小孩」　郭台銘在高雄親口回應了！

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

鴻海創辦人郭台銘27日批評立委候選人洪慈庸「忙著結婚、忙著生小孩」，引發不少爭議，郭台銘28日下午緊急在臉書發文致歉，不過當參加國民黨立委候選人黃韻涵的造勢大會時，也被媒體問及一事，郭台銘則是不願再多說，就怕造勢場合「失去焦點」。

▲王金平、郭台銘28日聯手為立委候選人黃韻涵站台。（圖／記者許宥孺攝）

▲郭台銘到黃韻涵服務處和民眾聊天。（圖／記者許宥孺攝）

郭台銘27日替國民黨區域立委候選人楊瓊瓔站台時指出洪慈庸雖然年紀輕有優勢，「但聽說這幾年她都在忙著結婚、忙著生小孩」，此話一出卻引發歧視女性爭議。

郭台銘28日下午在高雄展開輔選行程，13時替高雄親民黨立委候選人站台，15時緊急在臉書發文向洪慈庸致歉，16時則到岡山替「郭家軍」黃韻涵助選，受訪時被問到歧視言論一說，僅表示：「臉書已經說過了，我就不再多說，不要失去焦點」。

▲王金平、郭台銘兩人牽手進場。（圖／記者許宥孺攝）

而媒體再追問「羅智強議員說王院長是走投無路才回國民黨，這樣講會不會太過份？」，郭台銘連說3次：「確實」，並為王金平護航：「應該大家要了解王院長到現在為止，還是非常忠於國民黨的重要人士，我認為王院長的心，還是出自於愛這片土地的」。

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