「曹操」放高利貸被捕！2小弟也落網　網笑噴：劉備舉報的

▲陸警將犯罪集團頭目「曹操」與同夥的照片公開在網路上。（圖／翻攝自微博）

記者曾羿翔／綜合報導



大陸海南省陵水警方近日成功打擊一個長期「非法放貸、非法採礦」的犯罪集團，頭目的名字「曹操」卻意外成了亮點引起許多網友討論，有人就表示「肯定是劉備舉報的」、「誅曹賊匡漢室就在今日」、「不幹點大事對不起你的名字」。警方目前已將「曹操」與同夥的照片公開在網路上，號召民眾一起打擊犯罪。

綜合陸媒報導，集團頭目「曹操」與成員薛勇、張逢喜等人落網，該集團長期在陵水縣以非法放貸、非法採礦的手段危害當地人民利益，擾亂正常社會秩序與經濟秩序，警方號召群眾積極配合對抗違法犯罪，揭發「曹操犯罪集團」的違法線索。

警方也將犯罪集團頭目與部分成員的名字、長相照片公開在網路上，同時還強調，他們會對舉報人的資料保密，若是對舉報人採取報復，將會依法嚴懲，對於包庇集團成員，為其逃避提供便利條件的也將依法追究法律責任。

消息一出，「曹操」2字讓網友笑翻，並以「三國故事」留言回應，有人就表示，「手下2猛將薛勇、張逢喜，有萬夫不擋之勇」、「夏侯氏也很緊張吧」、「司馬懿跟荀彧呢」、「只有諸葛亮出手才能拿下啊」、「集團名字直接改魏國集團好了」、「劉備、孫權等同夥很開心也很害怕」。