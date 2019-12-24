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安倍晉三引用《三國》典故：中日韓不是魏蜀吳　盼建構新三國時代

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▲▼第八次中日韓領導人峰會今（24）上午在中國四川成都登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲第八次中日韓領導人峰會今（24）上午在中國四川成都登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

中日韓工商峰會24日在成都舉行，三國領導人出席並致辭，由於成都是《三國演義》的重要背景所在地，日本首相安倍晉三與中國國務院總理李克強在致詞中引用《三國演義》的典故。安倍晉三認為，中、日、韓的關係不是魏、蜀、吳，希望未來建立「新三國時代」。

日本NHK報導指出，日本首相安倍在致辭時表示，中日韓三國不是相互爭鬥的魏蜀吳，希望與三國的經濟界領袖一道，三國共同合作，構築與國際社會共同發展的「新三國時代」。

▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三，在致詞中引用了《三國演義》典故。（圖／路透）

安倍列舉了少子老齡化和環境問題指出，「三國面臨共通的課題，共同努力應對至關重要」。有關經濟關係，他強調「將進一步強有力地推進自由而公正的貿易」，表示將力爭使東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判早日談妥。

安倍晉三還對中國國家主席習近平明年春天訪日制定日中「第五個政治文件」表明積極態度。日中雙方過去簽署了四項重要政治文件，分別為1972年宣布邦交正常化的《日中聯合聲明》、1978年的《日中和平友好條約》、1998年的《日中聯合宣言》和2008年的《日中關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。中國歷代領導人均參與了以往政治文件的製定工作。

大陸國務院總理李克強指出，《三國演義》說的是中國內部的紛爭，不是現代國與國的關係，中日韓沒有像《三國演義》的誤解，也不想利用書中你爭我鬥、爾虞我詐的辦法，但《三國演義》裡面所顯示的智慧、顯示的誠信，這是大家願意共同吸納的。

▲▼中日韓領導人論壇 ,李克強,安倍晉三,文在寅。（圖／路透社）

▲李克強致詞中也提及了《三國演義》。（圖／路透社）

李克強強調，雖然中方對韓、日貿易存在逆差，但不會因此就大行保護主義，「中國堅持擴大對外開放不動搖，打開的大門不僅不會關上，而且會越開越大。」

李克強表示，中國將在全面放開製造業的基礎上，加快服務業對外開放步伐，允許更多領域實行外商獨資經營，投資環境將更加公平、透明、可預期。中國堅持擴大對外開放不動搖，打開的大門會越開越大。我們致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，對各類所有製企業一視同仁、平等對待，對侵犯知識產權的行為嚴厲打擊。

▲▼ 南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓總統文在寅盼三國尹領第四次工業時代。（圖／達志影像／美聯社）

文在寅則強調，三國將以互惠共榮的力量打破全球低增長和貿易保護主義的瓶頸，引領第四次工業革命時代，實現共同繁榮開啟新的時代。擁有巨大市場並扶持尖端技術的中國、傳統技術創新強國日本和資訊通信強國南韓攜手合作的話，三國不僅能實現製造業創新，還能在大數據、人工智慧、醫療保健等新興產業擁有最為強大的創新力量。

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