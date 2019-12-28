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專訪／「街頭抗爭+行政歷練」新品種　賴香伶為改善勞權進國會拚

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記者陳家祥／台北報導

台北市勞動局長賴香伶過去投身工運25年，2014年帶著豐富的街頭運動經驗走入政府體制內，制定許多政策深得民心，是少數跟隨柯文哲一路到第二任的首長。過去透過i-Voting開啟了參政之路，談起這段緣份，賴香伶笑說，當時圖的是關卡之一的「政見發表平台」，只是抱著爭取勞權議題曝光的心態，沒想到竟誤打誤撞選上，自己也非常意外。

▲▼ 賴香伶掃街。（圖／記者楊亞璇攝）

▲為了宣傳民眾黨，賴香伶也跟著上街拉票。（圖／記者楊亞璇攝）

本只想講政策　誤打誤撞「被選上」勞動局長

賴香伶回憶，台灣2014年3月的馬政府擬簽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），引發太陽花學運，當時自己在台北市產業總工會，ECFA內容衝擊台灣許多基層勞工，主要是取代性高、較無就業保障的低階服務業的人力，「所以那時ECFA工會是擔心的」。

賴香伶說，當時的柯文哲與太陽花學運也有關聯，但與柯文哲沒有直接的認識，是一直到市長參選後，啟動了遴選活動，「有些工會的夥伴就說妳要不要去試試看啊，因為她就是開放平台，當時的遊戲規則也很清楚，就是你要去做政見發表」。

「過去我們在勞動的議題上有一些發聲，那要不要趁這個機會講講？反正就去參加、當曝光。」賴香伶表示，過去工會的社會上印象總是被認為是抗爭的一方，但社會到底認不認同你的想法？剛好市府的有個遴選平台，面試、政見發表都完成了，「最後就投票，被選上局長」。

▲▼台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

街頭出身、行政歷練　為勞權打拼再進階

至於如何被說服擔任不分區立委？賴香伶想了想，笑說市長只是叫他考慮一下，與其說是被市長說服，倒不如說是自己說服自己。賴香伶說，當時回顧自己從大學走入社運圈20幾年，到現在進入行政部門，之後是不是能再去另一個領域努力？賴香伶不諱言表示，參選確實是希望能讓勞動環境更好，政壇少有人同時兼具社運和實際行政歷練，自己能將這些經驗轉換成政策。

「我們常會聽到人家國外的工會怎麼樣、國家的制度怎麼樣，可是台灣永遠都在民國18年的那個工會法，然後後來修修補補。」賴香伶說，工會法是一個很沒有力量的法案，現在時代不一樣，進入立院後也許能提出修法的方向、擴大社會參與，「我覺得是我的角色還可以這樣子把問題帶出來」。

▲▼民眾黨不分區立委提名人交流茶敘-賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴香伶未來將轉換身分，進立院打拼。（圖／記者黃克翔攝）

「慣老闆」v.s勞權鬥士　柯P從不插手下指導棋

而柯文哲過去有不少發言被外界諷刺是「慣老闆」，甚至許多勞權的觀念也與賴香伶不符合，還多次在媒體前開玩笑說，常因為勞檢而接到大老闆的抱怨。賴香伶笑說，每個人都會用自己以為的方式去理解事物，勞動這部分自己和市長的觀念確實不太一樣，畢竟過去從醫的勞動環境就是高張力、高壓、高工時，「他有時候的想法就是『哇～我以前就是沒有休假的醫生嘛』」。

儘管對於勞權的觀念天差地遠，但賴香伶說，不論柯文哲是同意或者反對，基本上都覺得照我們該做的事情做就好，沒有一定要如何。

談到最佩服柯文哲的一點，賴香伶說，除了能夠堅持每天7點30分上班外，就是以素人的身分面對複雜的市政結構，能夠不停地改變自己、努力學習，「有時候他都比科長還了解」，能馬上抓到政策的核心方向，「也許就是要用心吧，所以『承擔』跟『用心』，這兩個是我覺得市長令我蠻佩服的」。

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