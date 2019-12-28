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專訪／怒問遠航「資金在哪裡？」　賴香伶：若不復飛勞動局立即進場

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▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事,遠航副董事長鄭晴文。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航張綱維董事長於總公司召開記者會回應遠航停飛一事，遠航副董事長鄭晴文陪同。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

遠東航空爆出停飛震撼彈後，民眾黨不分區第一名、台北市勞動局長賴香伶第一時間火速回應，提報限制董事長張綱維出境，更大動作進行勞檢，強力捍衛勞工立場。賴香伶接受《ETtoday新聞雲》專訪時再度質疑遠航，「資遣費的總量那麼大，你資金現在在哪裡？」並強調若遠航確定不復飛，勞動局就會立即進場。

遠航本月12日無預警發出暫停營運的公告，13日張綱維又稱要繼續營運，如今停飛邁入兩週，民航局仍在審酌遠航是否「廢照」，不過，交通部長林佳龍日前指出，遠航農曆春節前確定不會復飛，讓遠航的財務狀況與勞工權益，引發外界關切。

▲▼台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市勞動局長賴香伶接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）
賴香伶指出，目前遠航營運的一部分，特別在空勤組一定是停的狀態，她憂心，空窗期間若再過更久，就涉及到空窗時間薪資付不付的問題，「然後現在的停業符不符合，勞工說我要用勞基法14條6款，倒過來我要終止契約，我不要在公司」，這都會開始發生勞資糾紛。

勞動局定調，一旦確定遠航沒有復飛，將啟動大量解僱後續因應作業。賴香伶說，「我認為我們的角色就是要這樣子進場」，因為目前有一個法律問題是說，他們契約關係還在，遠航又沒有終止契約，也沒有叫勞工要離職，所以這時候介入看起來好像沒有一個正當的理由。

▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

但是，賴香伶接著說，從特許行業的角度來看，「我還是認為一個停飛令，就跟他以後要處理勞工的連結是很直接的」，那我們一定要有一個理由進場，就是遠航現在停飛中，如果萬一真的不讓遠航復飛，遠航準備怎麼解決勞工問題。

「資遣費的總量那麼大，你資金現在在哪裡？」賴香伶問得很直接，她擔心這些勞工一旦終止契約，可能年終要去領失業給付，「我要確認非自願離職這件事情，你們資方怎麼處理，很多公司到後面都，講得很好，之後都開得慢吞吞啊」，因此她已做好準備，隨時進場。

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

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