專訪／叛逆女兒成工運戰神　賴香伶踏上勞權路一走25年

文／記者陳家祥

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，積極布局立委選舉。而到底該由誰來擔任不分區第一名？最終，擁有超過20年工運歷練、有「全台唯一勞動局長」美譽的賴香伶，一如外界預期中選。而賴香伶過去透過i-Votig進入台北市政府服務，這次又名列不分區首席鐵定進入立院，柯文哲此步有落實「全民參政」理念的意味；加之賴過去施政備受肯定，形象、能力都是柯營的一時之選，為白色力量進軍打響第一砲。

▲台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

儘管已經鐵定會轉換角色進入立法院，但在《ETtoday新聞雲》專訪這天，記者一推開門見到賴香伶時，她仍專心在翻閱公文、研究法案。賴香伶笑說，自己提案的「台北市外送平台業者管理自治條例」，目前仍在議會，要等到這條法案審查通過後，才會請假協助輔選。

笑稱「交到壞男友」 勞權路一走25年

談到為什麼會投身工運圈，賴香伶回憶，其實在上大學前都懵懵懂懂，有聽說過如林義雄案等社會事件，但仍不太了解，一直到了大學參與社團後，才真正被啟發，「從大學畢業前到後面參與一些活動，然後到工會去工作，一路走了跟社運有關的機緣」。

「真正影響我的是我先生。」賴香伶笑說，自己是唸商的，對於勞資矛盾坦白說，沒有太大的感覺，「就覺得說反正自己努力、競爭，提升自己能力就會有競爭力」。但當時在社團認識了未來的丈夫後，接觸到遠東化纖罷工、女工關廠事件等，才開始關注到社會底層勞工遭受到的不公平處境。

賴香伶特別提到，80年末90年代，台灣資本外移造成很多工廠倒閉，很多女工頓時失業、家庭失去經濟依靠，「關廠運動很大一部分是女性在產業結構裡被犧牲，控訴青春都賣給工廠，最後因為惡性倒閉落得一無所有」，公司和政府法令都沒有保障，退休金、資遣費什麼都沒有，「那個啟蒙對我來講是第二個，那種女性在產業中，被當作用完就丟的一種勞動力」。

如何在工運領域一待超過20年？說到底，家人的支持還是最大助力。如今在工運界有重要地位的賴香伶，起初竟是因為叛逆才走入這個圈子。賴香伶笑說，年輕的時候會沒有把成家、家裡的期待當作一個壓力，「就覺得要反抗家裡的期待才是正確的，年輕人都這樣」。

走入工運圈25年，賴香伶回憶，過程中父母也多次喊話「回頭是岸」，勸她考公務員、進入大公司服務，讓人生回歸穩定。而父母沒想到的是，女婿也和賴香伶一樣，是社運圈人士。「比較大影響我的就是我結婚，我先生也是走社運。」賴香伶說，原生家庭、夫家，同樣都對他們的經濟能力有疑慮，「這些壓力一直都有」；所幸，在工會的工作還算穩定，「家人、公婆，大家都有意見，但我們就說可以把自己顧得很好，也沒有造成大家困擾」。

記者詢問是否思考過放棄？賴香伶想了想，認為自己一路都被「浪潮」推著往前走，從90年代末的關廠風潮，到政黨輪替後整個社會、制度劇烈變動下的勞工議題，這些都需要民間的聲音，「這讓我們在其中工作的人，也是浪潮裡面的一份子」，在社會事件的推動下，乘著浪潮、憑著一點「憨膽」走到現在。



