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專訪／10年前草率修勞基法　賴香伶：「這規定」讓變形工時汙名化

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文／楊亞璇

北市勞動局長賴香伶名列民眾黨不分區立委首位，被視為勞運戰神的她，看到現在爭議不休的《勞基法》，認為可以追溯至2000年的《勞基法》修法，當時「2週84工時」政策留下許多弊病，這幾年才要花心力彌補，衍伸許多變形工時，導致大家開始對於變形工時汙名化。

▲▼台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市勞動局長賴香伶接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者李毓康攝，下同）

回顧2000年，民進黨陳水扁政府主政下，在立法院國民黨佔多數的情況下進行《勞基法》修法，有關工時的部分，原來勞工是希望「一週40工時」可以落實，很可惜到立法院又因為朝野的問題生變。

賴香伶接受《ETtoday新聞雲》專訪時形容當時狀況，「用喊價或是不理性的方式」訂出2周84小時的政策，除起來是1周42小時，「但是42小時排班要怎麼排？」無論是勞工或雇主，都被這結果制約。

2000年修法後，隨即在2001年開始召開經濟發展諮詢委員會議（簡稱經發會），再度針對變形工時進行修法討論。賴香伶感嘆，當時如果不是留下2周84小時的特殊的工時規定，也許後面修法的方向會不太一樣，因為第二階段、第三階段修法，就是要開始把時數排不進去的問題，包括要變形工時再放進去，所以後來又多了2周變形、4周變形、8周變形工時。

▲▼台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

如今勞基法一再引起各界反彈，賴香伶指出，當時如果採取40工時，確實有一些行業無法一下到位，但不管是用協商入法，還是階段性開放變形，「政治上就是先有了一個工時切不齊的狀況下，然後再慢慢去修補，一變形下去大家就會開始對變形工時汙名化」。

賴香伶認為，因為立法上的不信任，後面的變形配套又讓勞工懷疑，所以到最後只要是修法，勞方認為一定對自己不利，「這都是惡果」；國家不管立法層次還是行政思辨上，都相對不成熟。

她呼籲，各行業的話語權要拿回去，政府不可能幫你面面俱到守住每一個行業的現況，但是可惜工會仍處於發展中階段。

「如果能夠修一個法就解決所有問題，那也不需要我們」。被問到《勞基法》到底該怎麼修？賴香伶直言，一例一休怎麼調整都不太可能讓勞資滿意，但她反倒樂觀認為，一例一休帶來了一個比較正向的改變，就是雇主開始取捨，若一個人用到超過原來的工時規定，那給的加班費要夠；但如果要徵人的話，就涉及到總體人力成本擴張。 

賴香伶強調，如果只看到工時，就認為整個勞基法裡面一例一休很有問題，「這我是覺得太過」。對於修法方向，賴香伶認為，基本工時上限不可能再調整，不過針對加班費的調整機制，第一步能做的，應該是勞資會議能入法，「大家要談就正式一點確認」。

▲▼台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

不過，現在的種種理想，恐在明年進入立法院後，或多或少產生妥協。對此，賴香伶直言，「有可能會發生」。她舉例，像礦業法這種爭議性法案，修法都經歷那麼長的時間，也不會在這會期過，「那你說當時推的委員他會不會覺得很挫折，也許會，那如果說真要讓他稍微可以先做哪一部分，那可能他就要妥協一點點」。

賴香伶表示，過去社運就是提出倡議目標，但行政的角色就是要讓可做的事情能夠快一點做出來，讓效益出現，而立法的人就應該幫行政者想，執法的工具跟配套夠不夠。

賴香伶也補充，她還是會與既有的產業、勞工團體多接觸，不然有時候立的法就是，「愈限制，愈讓很多可以努力的空間就不見」，這不是很好的立法方式。

▲▼台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

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