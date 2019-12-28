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專訪／工運戰神督軍仍有過勞　賴香伶無奈：最後公務員辭職不幹

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文／楊亞璇

台北市勞動局長賴香伶長年為勞權奮戰，進入市府後更擁有「全台唯一勞動局長」美譽，她成為民眾黨不分區第一名，被視為名單一大亮點。不過，賴香伶坦言，北市府內也是有過勞的現象，原因在於某些科室業務量比較大時，容易人手不足，確實有部分公務員索性調單位或辭職不幹，她也拜託人事處想辦法解決。

▲▼台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市勞動局長賴香伶接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者李毓康攝，下同）

賴香伶接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被問到市府裡面有沒有過勞的問題，她不假思索的說「有，當然有」，她舉例，年改之後有幾百件的訴願案送到法務局，法務局有一兩個科要全力去做，又必須在時限內處理，一定造成工時不夠、人力不足問題，且任務必須由一個局單獨承擔，像勞動局不能去幫法務局，因為在專業上根本搭不起來。

▲▼台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

賴香伶感慨，公務部門沒辦法像一般企業，短期訓練人力之後來做一個任務，沒有辦法做機動性的處理，而若僱用臨時人力，臨時人力根本不懂公務行政，等於還要浪費一個人力再去教他，所以就變成科長、專員要下來做，就變成「上」去做「下」（的工作）。

賴香伶認為，公務部門建置僵化下，不能去調適跟配合資源，當然就會讓工作量較重的局處、科室，陷入人力不足，「後來發生的就是離職、調單位嘛」；有些人不想要去某些科室工作，就調到比較閒或比較涼的單位，「可是這樣子大家名聲都不好聽啊」，你本來應該有這個任務的，可是因為這樣就離開。

「我們勞資爭議的案量衝起來的時候，那個科有幾位公務員後來也是辭職啊，他們也不幹了」。賴香伶一陣無奈大笑後，指出這就是結構上的問題，強調並不是說（故意）要讓你過勞，讓你多負擔，很多都是事情來了，大家不得不做。

▲▼台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

因此她也期盼，人事處或是中央的人事行政總處，對於公務部門僵化的管制，或是一個蘿蔔一個坑的職掌，找出解決問題的方案，「如果沒有的話，這問題我覺得一時是無解啦，很難解」，言語間滿是對於無法改變現狀的無奈。

除了人力上的調整，延長完成任務的時限有望成為解方之一。賴香伶說，假設某件案子應該30天內完成，如果說以專簽將時限改為45天，也許同仁一天的（業務）量會降下來。

▲▼台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

賴香伶最後又舉例，勞動局光是要查台北市5年足額提撥退休金，就有1萬家企業要查，而且須在半年內做完，「人力一除下來，發現是不可能做完的」，這時候是不是應該調隔壁科，或者是其他單位的同仁來支援，如果沒有給地方政府這樣的調適，通常都是做不完的。

她說，「做不完就是政策講了，執行到一半，然後最後結果就是沒有達標，沒有達標這個機關就分數就不好，我們勞動局有時候業務上表現沒有很好，就是量一大的時候，除下來你沒有做，你就是做不到，這很現實」。

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