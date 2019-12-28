【全文】知識藍歸隊！前閣揆千字聲明：韓國瑜是「見林的政治領袖」

▲前行政院長劉兆玄。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

中華文化永續發展基金會董事長、行政院前院長劉兆玄表態力挺國民黨總統候選人韓國瑜，並親筆撰寫「見林的政治領袖」一文為韓國瑜背書。他表示，本身和韓不熟，韓國瑜個人也許有不少缺點，「我也不知他是不是草包」，是一位能「見林」的政治領袖。

【見林的政治領袖】

我支持韓國瑜，雖然我不知道我算不算「知識藍」。

我挺韓是因為現在這個政府令我心寒。我只想說五個字：

「騙」，搞政治、搞選舉多少有騙術，但現在是無限上綱了。先製造假新聞，透過「買」來的網路和傳統媒體炒作，再做假民調，把對手陷在泥沼中打一陣；再換一個假議題，重新開始，周而復始。請大家回想一下：這一年來，每日、每周、每月…是不是這樣？

「貪」，貪很大。得到政權就把各級政府、公營事業、相關企業、社財團法人的專業主管換成外行的肥貓，這些肥貓最在行的是貪錢、護主、黑政敵，最不在行的就是專業。君不見，多少坐領高薪的與權貴沾親帶故；有的人業務一問三不知卻年薪（數）百萬；有的人替政黨及政府做網路打手，就可以從公部門拿到數千萬元的委辦案；有的政治人物現款多到不行，幾百萬帶著趴趴走，結果遺失在車廂裡…這些只是個人的例子，系統性的貪腐更可怕，如風電案要五毛給一塊的「疑雲」，就是一個涉及天文數字的例子。

「濫」，濫權。五權憲法裡的公權力，被這個政府毫無顧忌地私用。一個經過校園民主制度選出的大學校長，可以被政府動用行政、立法、監察、司法權，整整阻擋了一年多不能上任。只要用國家安全、中國介入為由就可以恣意濫權，動用國家機器打壓異己，甚至可以不經討論聽證，用多數暴力通過極具爭議性的反滲透法，難怪很多人會認為「戒嚴法」已經在復辟了。

「汙」，汙染。以強打街頭環保起家的政黨，執政以後由於政策的錯誤造成全台燃煤火力全開，空氣汙染，人民被迫用肺發電，改善碳排放的指標全球墊底；另一方面土地法律鬆綁，官商合力將良田濕地變為種電光板，如此犧牲環保生態換來的電遠遠達不到規畫。一個口口聲聲最愛台灣、最能守護台灣的政黨和政權，執政四年，我們的空氣、土地都將不保，這是何等的諷刺？

「危」，將台灣帶入危境。海峽兩岸關係誠然複雜，但這個政府以簡單的意識形態掛帥，以選票為其核心考量，選擇了製造仇中、反陸的政策，在獲取政治利益之同時，硬將台灣從兩岸和平交流，互榮互利的「曾經現況」破壞，把台灣帶向危境。國際戰略專家將台海視為未來在中美博弈中最危險的棋子。

我提這五個字時是很擔憂的，如果讓這個政府再持續搞四年，我擔心台灣再也回不來了。這樣的執政者必須下台。

講完了消極面，最後我要提一個挺韓的積極原因。

我和韓不熟，韓個人也許有不少缺點，我也不知他是不是草包，但是韓國瑜提出四個國家的大方向：捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持自由民主、莫忘世上苦人多，讓我對他刮目相看。

能提出這四個國家大方向的領導者，有高度、有格局，如果他能知人善任，信任專業能者，他有可能帶領中華民國走出一條突破困局的道路。

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