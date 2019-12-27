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反滲透法協商朝野無共識　蘇嘉全裁示30日上午再戰

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇嘉全 林佳龍 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團力拚31日將《反滲透法》草案三讀，27日2時下午由立法院長蘇嘉全召集朝野協商，會中針對部分條文作微幅修正，國民黨團也提出修正動議，協商約歷時三小時仍未能取得共識，蘇嘉全裁示30日上午10時繼續協商。

立法院27日下午就《反滲透法》進行朝野協商，並邀請大陸委員會、內政部、法務部等13部會列席討論。國民黨團總召曾銘宗會前受訪時重申，防止中共滲透，提升國家安全、社會安定，國民黨團絕對全力支持，甚至贊同提高刑度，但民進黨團總召柯建銘卻表示國民黨團自九月起不斷拒絕協商，完全是抹黑、帶風向，當時柯建銘甚至答應他與親民黨團總召李鴻鈞本會期不會推動中共代理人法，而非今日的《反滲透法》。

李鴻鈞表示，若是站在國家安全立場，親民黨團支持《反滲透法》，但在刻意在選舉前討論這類的重要法案，很難進行理性討論，也很容易成為操作選舉手段。李鴻鈞呼籲，應等待新國會、新民意產生後再決定嚴肅法律，也才能夠好好修法。

協商自下午2時開始，進行兩小時的大體討論後，約於下午4時進入逐條討論。針對第1條條文「為防範境外敵對勢力之滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護國家主權及自由民主憲政秩序，特制定本法」的立法目的，國民黨團提議將「國家主權」改為「中華民國主權」。李鴻鈞則質疑，境外敵對勢力之定義由於朝野有歧異，應條文保留至院會處理。

在第2條有關「境外敵對勢力」之用詞定義，國民黨團主張將「主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體」，改為「以強暴或脅迫著手實行非和平手段危害我國主權之國家或團體」，並增訂「滲透來源應由行政院定期公告之」，並避免侵害言論自由。

李鴻鈞說，該法條在處理上恐會遇到實質困難。時代力量立委黃國昌則認為，民進黨團將「境外敵對勢力中其他訴求政治目的之組織、團體」也列為滲透來源，可能會連中國大陸訴求民主自由的民運人士也落入範圍，值得注意。

柯建銘表示，部分台商可能被迫在公司成立共產黨支部，變成被動的「被監督管理」，因此微調「滲透來源」定義，縮小適用範圍。針對第二條條文朝野依舊無共識，蘇嘉全便裁示保留院會處理。

經協商後仍無共識，蘇嘉全便裁示，為了讓大家能周延提出修正動議，30日上午10時再繼續協商，將從草案第3條開始協商。
 

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