民進黨批藍營製造恐慌：《反滲透法》不罰身分！罰「違法聽令行事」





▲民進黨強調《反滲透法》不罰身分、罰影響國安的行為。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對國安議題，民進黨立法院黨團力拚12月31日三讀《反滲透法》草案，不過，藍營卻是狂批倉促立法、容易入人於罪。對此，民進黨27日召開記者會，痛批國民黨是在製造恐慌，強調《反滲透法》不罰身分，罰的是「聽令行事」的違法行為。

民進黨發言人李晏榕和立委候選人阮昭雄、謝佩芬、蔡沐霖27日召開「誰在害怕反滲透法? 」記者會，回應《反滲透法》相關爭議。

李晏榕表示，國民黨根本就是指桑罵槐，不願意瞭解《反滲透法》草案的內容，就用製造恐懼的方式散布假消息。特定媒體節目更造謠稱只要台灣學生在中國大陸和當地學生拍照，回到台灣後就會被處罰，利用這種不實的訊息讓人民恐懼。她怒問，為何中國大陸國台辦批評《反滲透法》後，藍營馬上召開記者會隨之起舞。

針對《反滲透法》，謝佩芬清楚說明，反滲透法有兩個要件加在一起才會被處罰。首先是接受境外敵對勢力，例如中國大陸的金錢資助以及委託；接著第二個要件，當事人必須有「具體違法」干擾台灣民主的行為，例如違法影響台灣選舉、違法妨礙集會遊行。在這兩個條件都具備的狀況下，才會有被處罰的可能。

謝佩芬強調，《反滲透法》罰的絕對不是「身分」，也就是說不管你是台商、台幹、台生，都不會單純因為身分受罰，因為《反滲透法》罰的是「具體拿錢聽令行事」的「違法行為」。一般的商業行為、宗教行為、學生交流等，當然不會受罰。

蔡沐霖批評，國民黨近期不斷的造謠、汙衊《反滲透法》，完全是睜眼說瞎話。民進黨從來沒有要反對兩岸交流，但如果這種交流方式如同白狼張安樂、邱毅、吳斯懷，那麼當然必須要有保障國安的相關法律，也因此才需要立法。