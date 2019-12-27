全台掃電子煙品！保七查扣3千多盒煙彈　輸入、製造最重判10年

▲保七總隊查獲8百多瓶電子煙油以及3千多盒煙彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

電子煙是近年來新興產品，且因便利性、選擇性眾多深受大眾使用，保七刑大從2019年10月起，與各地衛生局組成專案小組，共查緝違法販售含有尼古丁成分以及電子煙彈的煙油8百多瓶以及電子煙彈3千多盒。

保七總隊指出，國人使用電子煙產品客群廣大，年齡層涵蓋甚廣，從18歲以下青少年至60歲的高齡民眾，所以從10月開始，會同衛生福利部食品藥物管理署北區、中區、臺北市政府衛生局、新北市政府衛生局及臺中市食品藥物安全處等單位查緝。

▲保七總隊強調，電子煙進口、販賣以及製造均應依藥事法核准。（圖／記者邱中岳翻攝）

目前台灣電子煙管理規範，含有尼古丁成分的電子煙、電子霧化器尚屬於藥品，如果沒有依照《藥事法》向衛生福利部等相關單位申請許可，則視同偽禁藥品，而輸入、製造者最重可處最高可處10年以下有期徒刑，販賣者最高可處7年以下有期徒刑。

▲保七刑大與衛生福利部以及各地衛生局進行電子煙相關查緝。（圖／記者邱中岳翻攝）

保七刑大也強調，根據相關報導指出，美國電子煙肺傷害（EVALI）的通報確診病例已達到2千多人，其中數十人不幸死亡。美國自8月起傳出病例後，其他國家也都相繼爆出電子煙肺傷害的案例，呼籲民眾遠離電子煙危害。

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