跑得比中央腳步快！　中市府研擬電子煙自治條例明年送議會

▲台中市研擬電子煙危害防制自治條例。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

電子煙會吸引年輕學子好奇嘗試，因而對人體產生危害，但中央現行菸害防制法尚未立法通過，台中市政府不能再等，衛生局17日在市政會議上提出「台中市電子煙危害防制自治條例」草案，已討論通過，將在下次議會臨時會火速送審，一旦通過，將是繼新竹市後，全台第2個實施的地方政府。

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▲琳琅滿目的各種電子煙。

衛生局長曾梓展表示，電子煙多數含有尼古丁，在國內外亦多次查出含有安非他命、大麻、甲醛、乙醛等有害物質，並有成癮及爆炸風險，依據衛生福利部國民健康署調查，台中市2014年至2018年青少年吸食電子煙比率，國中生由1.4％上升至2.3％；高中職生由1.4％上升至2.2％，顯示對兒童及青少年的健康威脅與危害逐漸增加。

衛生局表示，電子煙納入菸害防制法，目前在立法院才通過一讀，等到中央完成立法，地方政府緩不濟急，因此自行擬訂「台中市電子煙危害防制自治條例」草案，今天已經在市政會議上討論通過，希望在明年的議會臨時會提出討論，迅速通過實施。

台中市電子煙危害防制自治條例全文共11條，重點包括禁止未滿18歲兒童及少年吸食或持有電子煙，違反者將施以電子煙防制宣導教育；禁止供應電子煙或與電子煙相關器物予未滿18歲之人，違反者處新台幣1萬至5萬元罰鍰；以及禁止於禁菸場所吸食電子煙，違反者處新台幣2千元至1萬元罰鍰等。

此外，衛生局也與教育局、警察局組成「防制電子煙鐵三角」，由教育局負責學校電子煙防制宣導教育，警察局協助衛生局對未滿18歲、吸食電子煙或持有與電子煙相關器物者進行調查，期望透過跨局處合作方式有效防制。

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