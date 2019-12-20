加拿大禁止幫電子煙打廣告　多省販售年齡拉高、禁賣多種口味

▲加拿大擬定新法規，禁止促銷及宣傳電子煙。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

加拿大衛生部長哈吉杜（Patty Hajdu）19日宣布，禁止在公共場合、廣告或是任何社交媒體促銷和宣傳電子煙。雖然電子被認為比傳統香菸更安全，但政府官員認為電子煙會使青少年變成尼古丁的成癮者。

根據路透社報導，吸食電子煙的的青少年人數一直在增加，且電子煙的安全問題也不斷浮現，因此擬定新法規，禁止在公共場合、廣告中或是任何社交媒體促銷和宣傳電子煙。此外，電子煙的包裝也需要額外加上警語。

電子煙的出現被視為比傳統香菸更安全的替代品，也是幫助戒菸的手段，但政府官員表示，電子煙可能會造成青少年對尼古丁上癮。根據'加拿大學生使用菸草、酒精以及毒品的調查中顯示，在2017年到2018年期間，曾有吸菸經驗的學生占10%，2018年到2019年期間，曾有吸菸經驗的學生則翻倍達到20%。

▲加拿大已經有省份開始禁賣多種口味電子煙。（圖／達志影像／美聯社）

哈吉杜表示，這個增長幅度讓人震驚，所以需要更快尋找防止青少年吸電子煙的方式。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也表示，「擬定法規只是現在的第一步，尤其現在有關霧化有許多負面影響傳出，所以我們來需要蒐集更多資訊。」

加拿大的新斯科細亞省（Nova Scotia）在12月初就宣布，將在明年4月開始，禁止販賣多種口味的電子煙，成為加拿大第一個採取這項措施的省份。愛德華王子島省（Prince Edward Island）也在11月通過新的法規，將購買電子煙的年齡從19歲提高至21歲，成為加拿大最高的年齡限制。