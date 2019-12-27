新熱門劇海報暗藏「黑警死全家」等字句　李澤楷旗下電視台道歉了

▲電視劇照藏「黑警死全家」等字句。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

香港ViuTV單元電視劇系列《黑市》25日晚首播，眼尖網友發現第一集「碟仙」的劇照中，背景的黑板上暗藏「黑警死全家」、「光復香港」、「時代革命」等字句。ViuTV其後在Facebook道歉表示，劇照原圖由外判第三方劇組提供，當發現不恰當字句時，已即時將有關訊息刪除。

據《星島日報》報導，「碟仙」編導劉翁隨後在Facebook發聲明稱，劇照是其公司製作及提供，「當中出現的不恰當字句，引起公眾爭議，本公司深表遺憾。」

ViuTV其後引用劉翁帖文，指劇照原圖是由外判第三方劇組提供，並已經刪除含有「不恰當字句」之訊息。ViuTV 指，作為公眾媒體，會保持平台中立性，不容許個別人士利用平台發表個人言論，並向提供劇照的單位保留追究權利，對事件深感抱歉。

▲這部劇聖誕節晚上首播。（圖／翻攝自觀察者網）

目前，登入 ViuTV 網上重播頁面，當進入《黑市》的頁面，系統表示「節目頁面不存在」，無法重播「碟仙」。

ViuTV是香港首富李嘉誠次子李澤楷公司旗下的首個免費粵語電視頻道，主要提供電視劇集、綜藝節目、訪談節目、紀錄片、真人秀等，2016年4月6日開播，首周即打破TVB和亞視各占山頭的格局，尤其是TVB的收視全面下跌。

據悉，驚悚懸疑港劇《黑市》的第一單元《碟仙》25日晚9點半在ViuTV首播。故事講述，為了查明某中學班導師離奇自殺的原因，一群學生在聖誕夜用「碟仙」占卜，沒想到在探尋真相的過程中，卻令自己身陷險境。

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