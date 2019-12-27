22歲女兒「高樓墜下身亡」　港立法議員心碎：她乖巧孝順

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22歲女兒「高樓墜下身亡」　港立法議員張華峰心碎：她乖巧善良

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▲香港立法會議員張華峰。（圖／翻攝自港立法會議員-麥美娟臉書）

▲香港立法會議員張華峰22歲女兒26日墜樓身亡。（圖／翻攝自港立法會議員-麥美娟臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

香港一名22歲女子26日下午一點左右從大廈墜下當場死亡，經查證死者為經民聯金融服務界立法會議員張華峰的最小女兒。據了解，死者身前曾有躁鬱症病史，大廈保全26日當天聽到一聲巨響，才發現死者倒臥花槽趕緊報警，警方趕往現場並沒有發現遺書。

根據《香港01》報導，警方初步調查整起案件無可疑之處，最終死因有待驗屍結果。張華峰對此表示，女兒乖巧又孝順，罹患躁鬱症2年病情時好時壞，他感到相當錯愕。

針對《禁蒙面法》，張華峰曾表示，《禁蒙面法》由《緊急條例》所訂，持續有效至由「行政長官會同行政會議」宣布廢除，委員會無權廢除規例。

張華峰今年67歲，為全國政協委員、恆豐證券集團創辦人董事長及行政總裁，現任香港金融服務界立法會議員，他6月在監警會會議與主席梁定邦的對話內容日前流出，內容裡他提到立法會議員麥美娟在禮賓府當眾「爆粗」批特首林鄭月娥處理修例風波不當，馬上引起外界的討論。

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