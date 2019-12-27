山東艦剛服役就通過台海！解放軍：將根據形勢部署　形成編隊體系作戰能力

▲解放軍山東艦26日通過台灣海峽。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍首艘自製航空母艦「山東艦」服役已有10日，大陸國防部新聞發言人吳謙對此表示，山東艦入列以後將按計劃繼續展開試驗工作和編隊訓練，通過訓練形成編隊體系作戰能力，此外，「我們將根據形勢任務需要，綜合考慮山東艦的部署和使用。」

吳謙昨（26）日在例行記者會中指出，山東艦目前運行「一切順利」，「關於航母後續建設問題，我們將根據國家安全需要和裝備技術發展情況統籌考慮。」有記者提到，山東艦的消息引起台灣媒體和民眾關注，解放軍該如何回應這樣的關切？吳謙則回答，「我們奉行和平統一的對台大政方針。」

▼山東艦已正式服役10日。（圖／翻攝自中國軍網）

吳謙表示，中共軍隊目前基本建成了「功能完備、要素齊全的現代化武器裝備體系」，但中國發展和改進武器裝備「不針對任何國家和特定目標，不對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益，維護世界和平穩定與繁榮。」

他續稱，「期待兩岸同胞共同反對和遏制『台獨』，維護台海和平穩定，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。」值得一提的是，我國防部當天下午也發新聞稿表示，山東艦在護衛艦的伴隨下，由南向北通過了台灣海峽。

根據國防部公開的資料顯示，自2017年1月至今，中共解放軍航空母艦共6度通過台灣海峽，其中山東艦就於今年11月和昨日2度通過。國軍在過程中均已運用聯合情監偵系統，全程掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定。

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