儲蓄險增訂保障門檻「身故保險金變較高」！財務規劃專家解析：有壽險需求不是壞事

▲儲蓄險到底發生了什麼變動？專家解析商品結構概念。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

儲蓄險明年將遇到兩個重大關鍵，一是金管會調降壽險業各幣別新契約責任準備金利率，二是增訂人壽保險最低死亡保障門檻。「雙重因素」下，民眾若要買相同儲蓄比重的儲蓄險保單，保費一定會比今年還要貴。財務規劃專家清楚解析儲蓄險的商品結構，讓民眾了解儲蓄險到底怎麼回事。

擁有特許財務規劃師身分、錠嵂保經北五營業處主任宋柔蓁表示，現在的儲蓄險保單「壽險成分低」，意思就是，當保戶努力繳保費儲蓄，未來若遇到保險事故而離世，受益人家屬領到的保險金比存進去的錢「多出一點點」，這就是所謂「低壽險」的部份。

「保單的價值會顯示在兩種地方，壽險保障上，或者解約金上。」宋柔蓁解釋，可以先想「低壽險」相對就是「高儲蓄」，沒有太多保障成分，解約金則相對較多；當保戶解除期滿的儲蓄險後，拿回來的錢就會比存進去的錢許多。

也就是說，期滿前的「身故金」比「解約金」高；至於期滿後的「解約金」與「身故金」，除非壽險保額設計較高以致「身故金」較高，不然「解約金」和「身故金」則會相等。

民眾有了初步的概念，就可以去檢視金管會調整未來壽險最低死亡保障門檻。宋柔蓁表示，儲蓄險調高壽險門檻，意思就是，保戶在身故後，受益人家屬領回的保險金不再是「多出一點點」，而是「多了很多」，這裡多出來的部分就是壽險保障額度，也就是「高壽險」。

▲到底該如何理財存錢，一直都是民眾思考的議題。（圖／pakutaso）

宋柔蓁指出，同樣的邏輯，當壽險保額因為門檻變高，保單的價值就必須挪更多去買保障，解約金就會變少了，「高壽險」因此也變成「低儲蓄」，「這就是整個商品結構，保額並不會憑空而降，對保險公司而言，這筆錢要嘛放著買壽險保障、要嘛成解約金回給保戶。」

不過，當儲蓄險的壽險保障成分拉高，其實也滿足了部分民眾的需求。宋柔蓁說，像是有小孩的父母，或者家裡有房貸車貸的民眾，本身扛有經濟負擔而有保障需求，新版本的儲蓄險或許就成了適合他們的理財工具，「完全端看民眾的需求來選擇保單的功能性，對於有壽險需求的民眾而言，儲蓄險的發展走向不是壞事。」

至於想要讓自己的存款變得更多的民眾，或許就要考慮其他種類的保單。儲蓄險明年上半年會先受到責任準備金利率調降的影響，保費稍微漲價了一些；到了7月後，加上「壽險保障門檻」，儲蓄險的保費還會再拉高一些，也就是說，儲蓄險明年將面臨「兩波上漲」。

宋柔蓁認為，民眾用保單儲蓄，其實該在意的不是何時存錢的時間點，而是要理解任何一種儲蓄行為都是「長時間進行」，儲蓄是用時間來換取總金額，因此，對她而言，任何時間開始儲蓄都是好的第一步，「無論何種理財工具，儲蓄的重點就是『現在行動』，最好的方式就是越早開始越好。」

▲錠嵂保經北五營業處主任宋柔蓁身穿改良式漢服受訪。她除了擁有保險專業知識、特許財務規劃師身分，也相當熱愛歌仔戲傳統戲曲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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