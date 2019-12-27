保險業首例！　中壽首創「刷臉投保」解決保戶痛點

▲中國人壽首創「刷臉投保」服務，為保戶打造全新的服務與體驗。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

「刷臉」不只可以解鎖手機，現在也能買保險，中壽今（27）日宣布，金管會核准有關「行動投保辦理身分認證程序業務試辦」同意，試辦應用人臉辨識技術於投保流程中，成為全台首家啟動「刷臉投保」的保險公司。

過往民眾在投保新契約時，業務員需要確認保戶是否為本人，因此身份確認及行政作業流程，不但繁複耗時，還因留下紀錄有限，日後可能產生爭議，這一直是保戶與保險業者共同的因擾，為解決保戶痛點，中壽特別規劃人臉辨識服務，並鎖定行動投保，為保戶打造全新的服務與體驗。

中國人壽數位應用發展部副總經理宋健榮表示，去年開始與政治大學金融科技研究中心共同合作將人臉辦識技術應用於行動投保，可以有效確保當事人身分的正確性，降低道德風陰疑慮以及未來消費争議的發生。

宋健榮指出，在既有的行動投保流程中，加入人臉辨識身份認證機制，也就是將人臉識别與中壽行動投保系統（i-Easy）結合，提供保戶身份確認方式新選項，只要首次完成人臉註冊後，未來再次投保時，都可以快速辨識保戶身份。

宋健榮表示，這項新服務在10月送件後，正式於25日獲得金管會同意試辦，而試辦期間為6個月，其中前2個月先從公司員工開始試辦，預計明年2月擴大到公司保戶，直呼這是一個很棒的「聖誕禮物」。