訂民宿「跟朋友吃喝跨年」！他好奇：大家怎麼過　鄉民2字太實際…超有共鳴

▲再4天就要準備跨年。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

再4天就是12月31號，也就是2019年的最後一天，許多人覺得跨年日就是要大玩特玩，嗨到隔天睡到下午再起床。一名網友就在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「跨年大家怎麼過？」文中表示，「今年不想人擠人，跟朋友訂了一間民宿，準備玩桌游，吃吃喝喝，大家有什麼計畫嗎？」

另一名網友也在PTT發文，說又到了年底，沒想到一眨眼又是一年，「不曉得各位跨年要在哪邊度過呢？感覺在家陪狗狗玩也很爽欸！有沒有跨年專家，分享分享。」

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看到貼文後，網友紛紛留言，「窩被窩再次溫習魔戒三部曲不間斷」、「有UBA可以看」、「看紅白啊！紅白最高」、「在家或去親朋好友家一起跨」、「跟朋友衝跨年一波 嗨翻天～飯店已訂好」、「行程跟你一模一樣，你484我朋友」、「打麻將啊！」

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▲許多人都覺得，在家睡覺最實際。（示意圖／pakutaso）

不少學生黨跟上班族則是哭哭，「在家讀期末考」、「唸書」、「要期末考了QQ」、「讀期末」、「圖書館唸書啊」、「跨年當天還要上班」、「在桌遊店上班，看別人和朋友玩遊戲」、「菜鳥要出差。」

更多人則是道出真理，引來許多共鳴，「在家休息」、「在家睡覺啊」、「在家睡覺」、「在家啊！出去跨年然後呢？還不是要回家，還不如在家」、「放煙火，其實不太想過，不過還是要配合朋友，說真的，真的想直接在家睡覺」、「跨年就是換一個地方滑手機」、「在家吃鹹酥雞看電視耍廢」、「在家看電視，看煙火」、「只要不要出去人擠人都好」、「睡覺，隔天早班。」

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