怒控民進黨暴力威脅「陳水扁也用這招」　邱毅預告：下周有更強大弊案

▲邱毅。（資料照／記者葉南州攝）

記者張乃文／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅26日在臉書發文說自己「又被網路霸凌了」。他表示，因為揭露總統蔡英文「組建網軍的暗黑內幕」，民進黨用了2個卑劣手段，「一是用暴力威脅來對付我和我的家人」、「二是收買或支使李敖的兒子李勘來攻擊我」。

邱毅提到自己又被網路霸凌，雖然是預料中的事，但他感到無比憤怒的是，既喊打喊殺的威脅他，甚至擴及家人。他指出，自己揭露了蔡英文組建網軍的暗黑內幕，而這些爆料他都有提出完整證據，也使得民進黨除了謾罵、潑髒水外，幾乎毫無招架之力，民進黨也不曉得他還掌握多少內幕「想必內心焦慮」，正苦思對策。

「因為如此，民進黨運用了2個卑鄙手段」，邱毅列舉，「一是用暴力威脅來對付我和我的家人」，他說在十多年前，前總統陳水扁也曾用這個招數對付他，甚至把他關進監獄，致使他的家庭因飽受壓力而破裂，「如今蔡英文又重複這些操作」，而且更肆無忌憚的卑劣無下限。

邱毅接著說，「二是收買或支使李敖的兒子李勘來攻擊我」，他與李勘素未謀面，連交談通話都未曾有過，卻莫名其妙地被李勘連續攻擊。他也說自己原不想理會，但對方得寸進尺，才委託律師提告。

邱毅預告，「下周還有更強大的弊案要陸續推出」，對於民進黨為了防堵他，所採取的這些技倆，他也老早就在預期之中。他認為，現在離選舉投票日尚有十天出頭，第一波揭發蔡英文的暗黑網軍，已收到頗多成效，相當程度提升了藍軍士氣；同時，他呼籲，絕不能洩氣或被暗黑力量打垮了。

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