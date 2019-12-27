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「恐怕有人被活埋」！瑞士、奧地利單日4起雪崩　已知2人受傷送醫

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▲▼2019/12/26瑞士安德馬特雪崩。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士安德馬特滑雪場發生雪崩。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

瑞士和奧地利的滑雪勝地，26日相繼發生4起雪崩意外，已知至少2人輕傷。由於不能確定是否還有其他滑雪客遭活埋，當局仍出動搜救小隊進行搜索，尋找是否有更多傷者受困待援，不過到目前為止還有沒有發現更多傷者。

路透社報導，瑞士警方表示，滑雪勝地安德馬特（Andermatt）雪道發生一次大規模雪崩，2名傷者被送往醫院急救，所幸均只受到輕傷，沒有生命危險。警方表示，另有4人自行脫困，毫髮無傷，但不清楚是否還有其他人被雪活埋，因此仍派出一支大型搜救隊伍前往現場。

瑞士媒體Blick報導，已經脫困的6名滑雪客均為瑞士籍。另有一名英國籍遊客向英國《標準晚報》（Evening Standard）表示，雪崩正好發生在早晨的熱門滑雪時段，當時有很多人在坡道上，「可能有100人，也可能只有10人，不好說。」

由於近日當地剛降下大雪，有可能再次發生雪崩，瑞士雪崩研究所（SLF）已經對附近地區發表3級雪崩警戒。

另外，在鄰國奧地利克恩頓邦安科格爾峰也發生3起雪崩事故，其中一起雪崩發生在滑雪坡道外，雖然有2名滑雪客遭活埋，惟他們自行脫困，另一起雪崩則直接沿著坡道滑落，當局同樣出動救援隊尋者是否有人遭活埋。

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