暴風雪後挑戰「單板滑雪」　男子意外引發雪崩遭活埋

▲暴風雪後滑雪易引發雪崩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

滑雪可以是一項休閒運動，也可以是一項會奪命的極限運動。美國猶他州一名男子在滑雪時，不慎觸發雪崩慘遭活埋。當地救援單位緊急出動將他挖出，但仍宣告不治。當地警方表示，連日大雪讓該地雪崩等級相當高，即便是專業人士，也應該避免在此期間進行滑雪活動。

綜合外媒報導，45歲的陶希克（Raymond M. Tauszik）15日上午在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）前往滑雪勝地Dutch Draw不慎觸發雪崩，逃避不及慘遭活埋。猶他州雪崩中心（Utah Avalanche Center）表示，陶希克當時利用單板雪板沿著斜坡下滑，接著經過較多陡峭岩石的錐頭地區（Coneheada area）時，意外觸發了3英尺深、100英尺寬的雪崩。

當地警方在推特指出，意外發生後立刻派出搜救人員，但最後仍回天乏術。雪崩中心也表示，在12日至14日有暴風雪襲擊該山脈，所以事故發生當天發生雪崩的機率相當高，搜救人員在救援當下，也發現許多新的雪崩點，尤其在錐頭地區之前也曾發生過雪崩的死亡事件。

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