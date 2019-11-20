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「世界最高戰場」喜馬拉雅山又雪崩　印度軍方巡邏隊6死

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實習記者羅明輝／綜合報導

喀什米爾（Kashmir）錫亞琴冰川（Siachen Glacier）18日發生雪崩，直接襲擊位於喜馬拉雅山上的印度陸軍哨站，造成巡邏隊6名士兵和2名運輸人員受困。軍方接獲士兵求救訊號後，立刻下令全面展開搜救，並將受困雪堆下的8人救出，不過其中4名士兵及2名運輸人員因傷勢過重，送醫後宣告不治。

綜合外媒報導，印度陸軍發言人納文尼特（Abhinav Navneet）表示，18日下午3點左右，在錫亞琴冰川北部超過5485公尺高的地區發生了一場雪崩，由於事發突然，當時正在陸軍哨站附近進行巡邏的一支8人巡邏隊，就這樣受困雪堆中。

▲ 錫亞琴冰川發生雪崩，在哨站外巡邏的6名印度士兵及2名運輸人員受困 。（示意圖／達志影像／美聯社）

納文尼特提到，受困士兵在身體狀態還良好的時候，主動向軍方發出求救訊號，印度軍方也立刻展開救援，竭盡全力將8人全數從事發現場救出，並透過直升機送往最近的軍事醫院作搶救。不過因為長期處於「極端低溫」環境下，其中4名士兵和2名運輸工最終傷重不治，另外2名士兵雖然情況已經穩定，但仍在接受治療中。

納文尼特補充，雖然整個陸軍哨站都遭受雪崩襲擊，不過值得慶幸的是，哨站內部並沒有任何傷員。

據了解，錫亞琴冰川位於喀什米爾北邊，介於印度和巴基斯坦之間，海拔高達6700公尺，平均氣溫在零下30到零下50度之間，冬季溫度最低甚至可達零下60度。

錫亞琴冰川。（圖／翻攝自GoogleMap）

喀什米爾地區又被稱為「世界最高戰場」，印巴自1947年喀什米爾戰爭爆發後，雙方關係便持續高度緊繃，兩國陸續在1984年於喀什米爾地區部署軍隊，多次發生小規模的衝突。

當地氣候酷寒，再加上經常發生坍方和雪崩事件，因此這幾十年以來，死於惡劣天氣及雪崩的士兵，其實遠比死於兩國衝突的人數還要多。光是在2018年，就先後發生了3場雪崩，導致至少20幾名的印度士兵喪命；更嚴重的是2012年的雪崩，一共造成140人死亡，其中129人都是巴基斯坦人。

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